Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Право автора

Политзэки вчера и сегодня. Александр Подрабинек – о подмене понятий

Когда в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление об учреждении 30 октября "Дня памяти жертв политических репрессий", я был в недоумении: почему люди, замешанные в политических репрессиях или молча взиравшие на них со стороны, с такой легкостью переименовали дату, учрежденную политзэками ещё в 1974 году? У нас этот день назывался Днём политзаключенного, и это был день солидарности и сопротивления, а вовсе не памяти и тем более не жертв – не припомню, чтобы кто-нибудь из нас считал себя жертвой коммунистического режима.


Но времена в 1990-х были оптимистичные, придираться к формулировкам не хотелось. Советская власть с замечательным ускорением катилась под откос, свобода завоевывала себе жизненное пространство на развалинах коммунистического режима, и многим казалось, что слово "политзаключенный" – из политического словаря вчерашнего дня. Действительно, если политзаключенных уже нет, то почему бы не вспоминать о них с благодарной памятью хотя бы раз в году?

Правда, в глубине души оставались сомнения: а так ли уж надежно мы сошли с тоталитарного пути и движемся к демократии? Не рано ли торжествовать? Не на пустом ведь месте родилась поговорка "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!". И мы тогда сказали "гоп", но из тоталитаризма в демократию не перепрыгнули. Не хватило тщательности и сил, недотянули.

День памяти жертв политических репрессий некоторое время отмечали с помпой. К Соловецкому камню на Лубянской площади приезжали представители правительства России и мэрии Москвы. Говорили прочувствованные слова, возлагали цветы, лицемерно печалились о былом, а о своём советском прошлом старались не вспоминать. Всё, что было плохого, – в далёком прошлом, в эпоху военного коммунизма, коллективизации и ежовщины.

Потом прошлое начало догонять настоящее. В стране появились политзаключенные. Осторожные чиновники перестали приезжать 30 октября к Соловецкому камню. Исчезли венки от органов власти. Но оставались люди, огромная очередь людей, зачитывавших имена жертв политического террора. Упоминали иногда и нынешних политзаключённых, но имена живых терялись в нескончаемом перечне мёртвых. Всех это устраивало, ведь у нас любят драматично поминать погибших и не замечать живых. Так скорбеть безопаснее.

Чем больше в стране становилось политзаключённых, тем настойчивее власть упирала на историчность этой даты. 30 октября 2017 года президент Путин лично открыл в Москве памятник жертвам политических репрессий – "Стену скорби" на пересечении Садового кольца и проспекта Сахарова. Присутствовавшие на церемонии чиновники, прикормленные правозащитники, историки, деятели культуры, священнослужители и профессиональные патриоты были в восторге. На высочайшем уровне им было подтверждено, что политические репрессии – дело далекого прошлого, можно не мучиться остатками совести, если она у кого-то ещё осталась, и не верить клеветникам, вещавшим о новых политзаключённых в современной России.

Сомнения, одолевавшие в 1991 году, оправдались – страна безнадежно скатывалась в своё тоталитарное прошлое. Количество политзаключённых непрерывно росло. В Уголовном кодексе появлялись новые политические статьи. В старых ужесточались санкции. Внесудебное преследование опять стало обычным делом.

Перспективы создания неуправляемой машины государственного террора абсолютно реальны

Ещё пять лет назад политзаключенных в России было менее ста человек; сегодня – более четырехсот. Свыше трёхсот из них осуждены за мирную религиозную проповедь. В основном это члены запрещенной в 2017 году Церкви Свидетели Иеговы и участники тоже запрещенного мирного религиозно-политического движения "Хизб ут-Тахрир". Удар по религиозным организациям симптоматичен: власть в первую очередь пытается сломить тех, кого ей никаким образом не удается поставить под свой контроль.
Десятки граждан осуждены за попытки так или иначе реализовать свои права на свободу слова и свободу манифестаций. Политические или общественные организации, вызывающие недовольство властей, объявляются экстремистскими или террористическими, всех причастных к их деятельности соответственно объявляют террористами или экстремистами. В списке Росфинмониторинга таких "врагов" 11 553 человека, а организаций 518. Да если бы все они действительно были террористами и экстремистами, то от этой власти уже давно не осталось бы камня на камне!

Поводы для политических репрессий становятся всё более мелочными. Одиночный пикет, критическая заметка в интернете, сатира на органы власти и даже жалобы на полицейское насилие служат основанием для возбуждения административных и уголовных дел. Похоже, что машина политических репрессий перестала управляться централизованно – из Кремля или с Лубянки – и частично отдана на откуп местным органам власти и низовым карательным структурам. Децентрализация репрессий при гарантированной безнаказанности правоохранителей превращает страну в концлагерь, в котором каждый надзиратель – безраздельный хозяин в своём бараке. Перспективы создания неуправляемой машины государственного террора абсолютно реальны, да и сегодняшняя ситуация с преследованием инакомыслия всё больше напоминает советские времена.

Очевидный накат репрессий не мешает благопристойной либеральной публике пытаться каким-нибудь хитрым образом соединить протест с лояльностью. Они упорно продолжают называть 30 октября Днём памяти, а не Днём политзаключенного. Разумеется, дело не в названии, но совершенная 30 лет назад подмена имен обозначила смену общественного интереса: от солидарности с людьми, защищавшими гражданскую свободу и права человека, к трогательным воспоминаниям о российской истории, которые никоим образом не затронут действующую власть.

Александр Подрабинек – правозащитник и журналист

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG