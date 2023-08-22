Польша купит у США вертолёты Apache на сумму 12 млрд долларов

Правительство США одобрило сделку с Польшей на поставку ей боевых вертолётов AH-64E Apache, боеприпасов к ним и обучение польских лётчиков. Об этом заявили в Пентагоне. Общая сумма сделки - 12 млрд долларов. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что пока будут оформляться документы и готовиться поставки, армия США временно передаст в Польшу вертолёты из своих резервов.

В пресс-релизе Агентства по международному сотрудничеству Пентагона указано, что речь идёт о покупке Польшей 96 вертолётов, 210 двигателей, а также многочисленного оборудования - радаров, оптики, систем связи и прочего. Количество боеприпасов исчисляется тысячами ракет.

В апреле 2022 года Польша подписала договор с США на поставку 250 танков "Абрамс" на сумму 4,75 миллиарда долларов, а в январе этого года - на покупку дополнительных танков на 1,4 миллиарда. Она стала первой европейской страной, принявшей "Абрамсы" на вооружение. Страна также закупает вооружения у других государств НАТО и у Южной Кореи.