Польша купит у США вертолёты Apache на сумму 12 млрд долларов

Правительство США одобрило сделку с Польшей на поставку ей боевых вертолётов AH-64E Apache, боеприпасов к ним и обучение польских лётчиков. Об этом заявили в Пентагоне. Общая сумма сделки - 12 млрд долларов. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что пока будут оформляться документы и готовиться поставки, армия США временно передаст в Польшу вертолёты из своих резервов.
В пресс-релизе Агентства по международному сотрудничеству Пентагона указано, что речь идёт о покупке Польшей 96 вертолётов, 210 двигателей, а также многочисленного оборудования - радаров, оптики, систем связи и прочего. Количество боеприпасов исчисляется тысячами ракет.
В апреле 2022 года Польша подписала договор с США на поставку 250 танков "Абрамс" на сумму 4,75 миллиарда долларов, а в январе этого года - на покупку дополнительных танков на 1,4 миллиарда. Она стала первой европейской страной, принявшей "Абрамсы" на вооружение. Страна также закупает вооружения у других государств НАТО и у Южной Кореи.
- После начала военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года власти Польши заявили о намерении резко повысить финансирование своих вооружённых сил, увеличить число личного состава и модернизировать военную технику. Мариуш Блащак в июле 2022 года заявлял о планах создать "самую сильную сухопутную армию среди европейских стран НАТО". Численность войск должна быть увеличена со 150 тыс. человек на момент начала войны в Украине до 400 тысяч.
- В последнее время власти Польши обеспокоены сообщениями о нахождении в Беларуси нескольких тысяч наёмников ЧВК "Вагнер", в том числе их появлением в приграничных с Польшей районах. Для укрепления границы с Беларусью польские власти строят дополнительные защитные сооружения и увеличивают военное присутствие. Страна намерена довести число пограничников до 10 тысяч.
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