Варшава не допустит российского министра Сергея Лаврова на заседание Совета министров иностранных дел международной организации ОБСЕ. Об этом первым сообщил корреспондент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Брюсселе Рихард Йозвяк. В заявлении российского МИД в субботу это решение назвали "беспрецедентным и провокационным".

Заседание намечено на первые дни декабря в городе Лодзь. В пятницу Польша сообщила, что не допустит на мероприятие чиновников, находящихся под санкциями Евросоюза. Лавров попал в санкционные списки в феврале, после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Польша председательствует в ОБСЕ в 2022 году. Российский МИД заявил, что решение о недопуске несовместимо со статусом председателя. Министерство сообщило, что попросило других членов организации оценить действия Варшавы.

Ранее страна заблокировала участие российских парламентариев в осенней сессии ОБСЕ в Варшаве. Членам делегации заявили, что это нарушит принцип солидарности с Украиной, передаёт польское радио RMF FM. В Москве считают, что это не даёт ОБСЕ выполнять свои функции. Москва заявила, что действия Варшавы " толкают ОБСЕ в пропасть".

В ноябре из-за присутствия Лаврова на саммите G20 участники мероприятия отказались от традиционных совместных фото. Лавров приехал на саммит вместо президента России Владимира Путина. Москва сослалась на плотный график президента, однако скорее всего Кремль не захотел, чтобы политик оказался на мероприятии в изоляции.