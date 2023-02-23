Польша отправила в Украину полицейских для обезвреживания мин

Польша отправила в Украину полицейских для разминирования территорий, которые покинули российские военные. Операция длилась пять месяцев, в ней участвовали 98 полицейских-добровольцев, пишет Wirtualna Polska.

Миссия началась после того, как Украина обратилась к странам - членам объединения антитеррористических подразделений ЕС (ATLAS) с просьбой направить саперов из-за нехватки специалистов в украинской армии. Кроме того, специалисты НАТО не могли принять участие в разминировании территорий из-за возможной негативной реакции России. В итоге из 38 стран, входящих в ATLAS, направить саперов согласилась только Польша.

Летом прошлого года по поручению главы польского МВД был создан Гуманитарный контингент полиции, в который вошли офицеры отдельных контртеррористических подразделений полиции, фельдшеры, а также две собаки, обученные находить мины.

Всего гуманитарный контингент из Польши зачистил от снарядов более 342 тысяч кв. м и обезвредил около 2 тысяч опасных предметов. Во время операции никто из членов миссии не пострадал.

В последние недели Главное управление полиции приняло решение о прекращении миссии. На это повлияли, в том числе, разведданные о планируемом наступлении России.