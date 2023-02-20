Власти Польши решили закрыть границу для белорусских грузовиков

Власти Польши приняли решение ограничить движение белорусских грузовиков через последний доступный для них пункт пропуска "Кукурыки" ("Козловичи" со стороны Беларуси).

Как сообщается на сайте министерства внутренних дел, движение белорусского транспорта будет ограничено с 19:00 21 февраля и до тех пор, "пока белорусские власти не снимут ограничения для польских перевозчиков".

Ранее сообщалось, что возле пункта "Кукурыки" образовалась 60-километровая очередь из грузовиков. Чтобы вернуться к себе в страну, белорусским водителям предлагают ехать через Литву или Латвию.

Ограничения не касаются пассажирского транспорта, который может пересечь границу через КПП "Тересполь" ("Брест"), - подчеркнули в ведомстве.