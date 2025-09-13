Польша подняла боевую авиацию из-за возможной угрозы ударов дронов

Польские вооружённые силы подняли в воздух военную авиацию для обеспечения безопасности. В реагировании участвует авиация стран НАТО. Об этом сообщилo Оперативное командование Польши.

"Польская и союзная авиация действует в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности. Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы", — говорится в заявлении.

Причиной таких мер названа угроза ударов беспилотников в приграничных с Польшей районах Украины.

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили около 20 дронов. В небо поднялись истребители Польши и стран-членов НАТО. Несколько беспилотников были сбиты. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал случившееся "масштабной провокацией".

Российские военные заявили, что наносили удары по западным регионам Украины, но подчеркнули, что атаковать объекты на территории Польши не планировалось.

Российская сторона утверждает, что дальность полёта применённых для удара по Украине в ночь на 10 сентября дронов не превышает 700 километров. Утверждается, что беспилотники не могли достичь польской территории.

12 сентября в Республике Беларусь начались масштабные российско-белорусские учения. Они продлятся до 16 сентября.

На фоне этих событий Варшава закрыла польско-белорусскую границу, а Генштаб Польши объявил о старте операции НАТО "Восточный страж".

В сообщении пресс-службы НАТО говорится, что операция носит бессрочный характер. Будет в частности усилена противовоздушная оборона восточного фланга НАТО. Дания направит для участия в операции два истребителя F-16 и фрегат, оснащённый системами ПВО, Франция направит три истребителя "Рафаль", а Германия — четыре "Еврофайтера". Также участие примет Великобритания, но о конкретных его формах пока не сообщается.

Больше новостей Радио Свобода: