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Польша начала строить заграждение на границе с Калининградской областью

Заграждение на границе Польши и Беларуси, 30 июня 2022 года

В Польше начали строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью. Об этом рассказал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский.

"Это будет очень современное заграждение, такое же, как на границе с Беларусью: множество дневных и ночных камер, датчики движения. У нас будет полный мониторинг всего, что происходит на границе с Россией", – заявил министр.

Всего на польско-российской границе протяженностью 199 километров будут установлены три тысячи камер. Строительство планируют завершить к 30 сентября. Стоимость работ оценили в 373 миллиона злотых (почти 81 миллион евро).

  • Ранее польские военные построили на границе с Россией заграждение из трех рядов колючей проволоки, а также установили противотанковые ежи.
  • В октябре прошлого года Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью, это обошлось примерно в 1,6 миллиарда злотых (около 330 миллионов евро). Решение построить заграждение было принято из-за резко выросшего потока мигрантов, которые пытались нелегально попасть в ЕС через Беларусь.

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