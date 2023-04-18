Польша начала строить заграждение на границе с Калининградской областью

В Польше начали строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью. Об этом рассказал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский.

"Это будет очень современное заграждение, такое же, как на границе с Беларусью: множество дневных и ночных камер, датчики движения. У нас будет полный мониторинг всего, что происходит на границе с Россией", – заявил министр.

Всего на польско-российской границе протяженностью 199 километров будут установлены три тысячи камер. Строительство планируют завершить к 30 сентября. Стоимость работ оценили в 373 миллиона злотых (почти 81 миллион евро).

Ранее польские военные построили на границе с Россией заграждение из трех рядов колючей проволоки, а также установили противотанковые ежи.