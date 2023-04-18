Польша начала строить заграждение на границе с Калининградской областью

В Польше начали строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью. Об этом рассказал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский.
"Это будет очень современное заграждение, такое же, как на границе с Беларусью: множество дневных и ночных камер, датчики движения. У нас будет полный мониторинг всего, что происходит на границе с Россией", – заявил министр.
Всего на польско-российской границе протяженностью 199 километров будут установлены три тысячи камер. Строительство планируют завершить к 30 сентября. Стоимость работ оценили в 373 миллиона злотых (почти 81 миллион евро).
- Ранее польские военные построили на границе с Россией заграждение из трех рядов колючей проволоки, а также установили противотанковые ежи.
- В октябре прошлого года Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью, это обошлось примерно в 1,6 миллиарда злотых (около 330 миллионов евро). Решение построить заграждение было принято из-за резко выросшего потока мигрантов, которые пытались нелегально попасть в ЕС через Беларусь.
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