Парламент Польши одобрил комиссию по расследованию российского влияния

Сейм Польши одобрил законопроект о создании государственной комиссии по расследованию российского влияния в стране.

Комиссия будет наделена полномочиями прокурора и судьи. Она сможет налагать наказания, в том числе десятилетний запрет на занятие государственных должностей, связанных с контролем польского бюджета.

За создание комиссии проголосовали 234 депутата, 219 высказались против, ещё один воздержался. Теперь законопроект должен одобрить президент Польши Анджей Дуда, переизбравшийся в 2020 году от партии "Право и Справедливость". Пока неясно, сделает ли он это, пишет Associated Press.

Критики считают, что законопроект направлен против оппозиции в преддверии осенних выборов в Сейм. Нынешняя правящая партия "Право и Справедливость" обвиняет Дональда Туска – премьер-министра Польши в 2007-2014 годах, а сейчас лидера оппозиционной "Гражданской платформы" – в "слишком дружественном отношении к России" и заключении выгодных для неё газовых контрактов.

Туск назвал проголосовавших за создание комиссии трусами, которые нарушили демократические принципы из страха потерять власть. Он призвал поляков выйти на продемократические марши 4 июня.

Эксперты опасаются, что комиссия сможет наказывать "любого, кто будет критиковать нынешний политический или экономический порядок", так как определение "российского влияния" очень расплывчато.