"Полкило мощей". Рунет о новом витке истории "голой вечеринки"

Вряд ли кто-то в середине декабря смог бы предсказать, сколько шума наделает в России обычная, хотя и слегка эпатажная вечеринка группы знаменитостей. Но скандал не утихает почти три недели, подбрасывая всё новые поводы. Так владелец клуба "Мутабор", где прошла там самая "голая вечеринка", попытался откупиться от нападок неожиданным образом: подарил храму якобы купленные им "в Ватикане" мощи святого Николая (Радио Свобода уже выяснило, что как минимум показанный на видео телеграм-канала Mash сертификат об их подлинности является фальшивкой).

Марат Баширов:

Я, честно говоря, не знаю как к этому относиться. Фарисеи? Покаявшиеся грешники? Политика, бизнес, мораль, вера и безбожие. Всё смешалось.

Марина Ахмедова:

А можно было подарить тихо, без камер. С камерами выглядит как средневековое замаливание грехов, откуп. Неприятно от того, что во все это дело втянули Николая Чудотворца

Максим Дбар:

Он, пардон, откуда так оперативно мощи Николая взял? В Мутаборе подобрал после вечеринки? С учетом того, что рэпера в носке зовут по паспорту как раз Николай (Васильев), то фрагмент мощей – это второй носок?!

Артём Милаков:

Записная книжка продуманного владельца ночного клуба в России:

1. Купить сани летом

2. Забить с весны корпоративами декабрь

3. Купить 2 кг мощей в Ватикане (на год, с запасом)

Екатерина Винокурова:

Извините, а Ватикан что, официально торгует святыми мощами?

И как решается вопрос с таможней – ЕСЛИ Ватикан ими торгует?

И просто, если я правильно помню, основные мощи св Николая находятся в городе Бари (частицы вроде бы, есть и в Москве и в СПб).

Что и у кого он купил????

Ксения Ларина:

Эээ. Может, я опять чьи-то чувства задену, но откуда у братвы мощи Николая Чудотворца? Базланит, что на ватиканском привозе прикупил?))

Антон Орехъ:

Искал в Яндексе и Гугле "купить мощи святых". Ничего не нашёл. Но у меня и голые люди в клубе не танцуют

Анатолий Несмиян:

Так и представляю – приезжаешь в Ватикан, стоит лавка у входа в собор. Подходишь, а там на выбор – мощи святого Николая, доска от креста, отрез плащаницы, сандали святого Петра. Глаза разбегаются, всё такое интересное… "Взвесьте мне, пожалуй, полкило мощей, синьора. Грацие, арривидерчи!" – и прямым ходом в самолет, дарить подарок.

Андрей Кураев:

Мощи, купленные на доходы от борделя или "ночного клуба" переданы в московский храм Знамения.

Канонично ли сие? Или все полезно, что в рот полезло?

Анна Монгайт:

Видимо следующий шаг – православные рейвы на Донбассе.

Дмитрий Колезев:

Я для интереса проглядел инстаграм Данилова, не обнаружил там прежде церковных фотографий, а к религиозной теме владелец ночных клубов ранее обращался, например, отдавая должное секси-"ангелам" из ночного клуба.

В общем, мужик спасает свой бизнес, и кто мы такие, чтобы его за это осуждать. Просто зафиксируем это как еще один афтершок вечеринки года.

Но есть и другие сюжеты. Например, Киркоров сообщил, что передаст свой гонорар россиянам, пострадавшим от недавних обстрелов ВСУ. "Патриотическим" комментаторам "прогиба" явно не хватило.

Сергей Марков:

Филипп Киркоров заявил, что он жертвует свой гонорар за участие в новогоднем шоу на НТВ жителям Белгорода.

1. Это около 5 миллионов рублей говорят.

2. Мало для Киркорова то.

3. Понятно, что так Киркоров хочет понравиться властям и патриотической общественности и "вылезти из ямы" после "голой вечеринки".

4. Вот только такой язык такие как Киркоров, Пугачёва, Галкин и понимают – чем больше их прессовать, тем более гуманными и милосердными они становятся.

5. В общем – жёстче надо, жёстче.

Ирина Галушко:

И Бедросович туда же, куда и Собчак.

Помогать Белгороду.

Чтобы потом, — когда война закончится, и “всё будет, как раньше”, — ТАМ, в приличных странах, не стали бы обрубать сочные, развесистые контракты и возможности, и отбирать симпатичную недвигу в пригородах Майами или в Герцлии.

Несчастный Белгород, который пережил ужасающую трагедию, стал истинным подарком — что для Собчак, что для Киркорова.

Можно и скорбь и патриотизм изобразить, — и не надо жертвовать на какие-нибудь дроны для наших военных, или на жителей Донецка, который обстреливают круглые сутки 10-й год.

А вот отказавшийся извиняться рэпер Vacio отбывает уже второй административный арест, причём прямо в это время ему ещё и выписали повестку в армию.

Алина Витухновская:

Рэперу Vacio вручили повестку в военкомат. Тем самым дав обществу довольно странный сигнал — отправка на передовую — это наказание. Агитпроп кушает сам себя.

Сталина Гуревич:

Убеждена совершенно, что те, кто упорно формирует в глазах общества службу в российской армии как вид наказания – инициативные дураки, которые хуже открытых врагов.

Егор Ершов:

Жёстко, конечно, они взялись за кумиров молодёжи.

Впрочем, конкретному Vacio они жизнь, может, и сломают, но глобальный результат, надеюсь, будет, как всегда.

Татьяна Становая:

Поразительно, насколько быстро политическое смогло раздавить, подчинить себе экономическое. И это экономическое с его связями и деньгами, просто приняло требуемую форму безо всякого сопротивления. Это не к вопросу трусости или расчетливости, кто знает, как бы каждый из нас поступил ... Объективно это к вопросу восприятия элитами нынешней власти: доминируют страх и инстинкт самосохранения, готовность выполнить любой унизительный кульбит. Вот это момент, когда коллективное обретает выраженную субъектность и начинает диктовать правила всем. Путин уже тоже не исключение. Ведь его острая реакция на голую вечеринку – это ж тоже от страха перед недовольством воюющего общества.