По мощам и елей. Дар владельца клуба "Мутабор" оказался фальшивкой

В канун Рождества Михаил Данилов, владелец клуба "Мутабор", где в конце декабря прошла "голая вечеринка", подарил московскому храму частицу мощей святого Николая Чудотворца. "Мы против мракобесия, дьявольщины, мы поддерживаем Церковь всячески", – сказал при этом Данилов, продолжив череду оправданий участников и организаторов "голой вечеринки" после обрушившихся на них репрессий российских властей. Радио Свобода выяснило, что как минимум сертификат о подлинности этих мощей является ненастоящим.

В деталях разглядеть документ о подлинности мощей можно было благодаря видеоролику, который 8 января опубликовал телеграм-канал Mash. Уже вечером в этот же день Mash без объяснения причин удалил это видео, на котором показано, как Данилов дарит мощи храму Знамения иконы Божей Матери в Романовом переулке (этот храм находится в ведении управления делами администрации президента РФ и до недавнего времени был недоступен для свободного посещения). В ролике, который был переопубликован другими СМИ и до сих пор доступен в соцсетях, показано, как Данилов дарит настоятелю храма Михаилу Гуляеву положенные в обычный прозрачный офисный файл сертификат о подлинности мощей и сам мощевик – маленькую круглую коробочку, в которой находится реликвия. В коротком интервью на видео владелец клуба "Мутабор" рассказывает, что привез мощи в Россию в начале ноября 2023 года. В тексте ныне удаленного поста уточнялось, что они были куплены в Ватикане на деньги, заработанные в том числе и "Мутабором", где состоялась "голая вечеринка".

Показанный в ролике сертификат о подлинности мощей сопровождается стандартным для таких документов текстом на латыни (в нем уточняется, что речь идет о кусочке кости святого). Выдала сертификат, как следует из надписи на нем, епархия города Новара в итальянской провинции Пьемонт 1 августа 2018 года, а подписан он иподиаконом Франко Дж. Черрути.

Телеграм-канал "Телеги и мемасы" и Радио Свобода независимо друг от друга нашли еще несколько изображений и упоминаний таких же сертификатов о подлинности мощей, выданных этой же епархией и имеющих такую же подпись Черрути. Во всех случаях речь шла о частицах мощей, которые передавались в дар российским храмам, причем в двух случаях это делали состоятельные российские предприниматели. Сертификаты о подлинности мощей, фотографии которых нам удалось найти для сравнения подписи, были датированы 2011 и 2013 годами.

Чтобы подтвердить или развеять сомнения относительно подлинности мощей, подаренных Михаилом Даниловым московскому храму, Радио Свобода решило обратиться к первоисточнику – епархии итальянского города Новара. Мы написали электронное письмо на адрес епископального викария Дона Брунелло Флориани с вопросом о том, может ли он подтвердить, что сертификаты 2011 и 2013 годов выданы епархией Новары, приложив их фото. Помимо этого мы спросили, числится ли в ней иподиаконом Франко Черрути. Уже через 15 минут мы получили ответ, в котором говорилось, что тот действительно служил в курии Новары, заведуя хранилищем реликвий. По словам Флориани, работа Черрути на этой должности закончилась в 2015 году – то есть за 3 года до даты, указанной на сертификате с его подписью о подлинности мощей св. Николая, подаренных владельцем "Мутабора" настоятелю подведомственного администрации президента РФ храма.

Мы отправили в епархию Новары фотографию сертификата, подаренного Даниловым и датированного 2018 годом, спросив, означает ли это, что он не является подлинным? Ответа на это письмо мы не получили. По указанному на сайте епархии телефону никто не ответил.

Мы отправили сообщение Михаилу Данилову с вопросом о том, при каких обстоятельствах он купил мощи св. Николая и как нашел их продавца, но не получили ответа.

Радио Свобода обнаружило, что Франко Черрути упоминался в качестве хранителя реликвария епархии Новары и в открытых источниках. В 2005 году он в этом качестве участвовал в семинаре, посвященном реставрации драгоценной ризы Новарского собора.

Всего Радио Свобода удалось обнаружить упоминания о четырех подписанных Черрути сертификатах, которыми сопровождались мощи, переданные в российские церкви.

Наиболее известная из этих реликвий – частица Пояса пресвятой Богородицы, переданная Казанскому собору в Санкт-Петербурге летом 2011 года предпринимателем и членом "Единой России" Вадимом Жимировым. Частица Пояса была сертифицирована Франко Черрути. Свою подпись на сертификате он оставил 6 июля 2011 года, то есть совсем незадолго до передачи частицы пояса Богородицы собору в Петербурге. В СМИ утверждалось, что Жимиров привез реликвию не из Новары и даже не из Италии, а с греческого Афона. Афонское происхождение частицы пояса прямо указано и в тексте сертификата, который был напечатан в том числе на русском языке. 4 ноября 2011 года, в праздник Казанской Божией Матери, на поклонение подаренной Жимировым частице Пояса Богородицы в Казанском соборе выстроились длинные очереди.

Пояс Богородицы – не единственный ценный подарок Жимирова РПЦ. В 2015 году он вручил лично Патриарху Кириллу ковчег с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного. При этом сообщалось, что происхождение реликвии – все та же епархия Новары. Сопровождались ли мощи святого Андрея сертификатом, подписанным Франко Черрути, неизвестно. Реликвия, как и частица Пояса, хранится в Казанском соборе в Петербурге. За свой дар Жимиров был удостоен церковной награды.

В 2018 году Ливенская епархия в Орловской области получила в дар мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Их передал ей московский предприниматель Юрий Евдокимов (его полный тезка возглавляет Царицынский рыночный комплекс в Москве). На официальном сайте Орловской епархии утверждается, что Евдокимов лично привез мощи из испанской провинции Наварра. Видимо, это ошибка, потому что сопровождались они сертификатом на бланке епархии итальянской Новары, подписанным Франко Черрути 8 марта 2013 года.

В 2017 году мощи Веры, Надежды, Любови и матери их Софии оказались на подворьи Покрово-Тервенического монастыря в Петербурге. Управляющая подворьем рассказывала в интервью, что реликвия была привезена владыкой Тихвинским и Лодейнопольским Мстиславом, а в качестве предполагаемого места происхождения мощей она назвала собор святого Трофима во Франции. Реликвия сопровождалась сертификатом епархии Новары, подписанным Франко Черрути 3 апреля 2013 года.

Наконец, ковчег с мощами почти двух десятков разных святых был передан в 2014 году храму в честь Иоанна Предтечи в Юкках (Ленинградская область). Издание "Петербургский рубеж" утверждало, что ковчег был "сформирован" отцом Ильей Лаврентьевым – "крупнейшим специалистом по церковным святыням всей полноты православной церкви Московского Патриархата". Настоятель церкви в Юкках Григорий Григорьев рассказывал в интервью, что Илья Лаврентьев учился в Италии и "знает многие мощехранилища в мире". Каждая из 18 входящих в ковчег мощей была сертифицирована Франко Черрути, который назван в заметке "одним из известнейших в мире специалистов по святым христианским реликвиям".

В апреле 2018 года, спустя полгода после официального запрета Ватикана на продажу мощей, итальянские журналисты пытались расследовать злоупотребления, связанные с процветающей в их стране торговлей реликвиями – им удалось зафиксировать случаи продажи мощей в магазинах в Риме на скрытую камеру. В 2023 году расследование на эту тему выпустило даже государственное российское информагентство РИА "Новости", пришедшее к выводу, что большинство мощей на рынке являются поддельными.

"Поддельных мощей в мире существует много, возможно, даже больше, чем настоящих, - говорит историк и православный священник Яков Кротов, ведущий рубрики "Между верой и неверием" на сайте Радио Свобода, – но преувеличивать масштаб проблемы тоже не стоит: абсолютное большинство подделок было изготовлено в средние века. Тогда проверка была минимальная. Интернета не было, поэтому обладатели "20 голов Иоанна Предтечи" не подозревали о существовании друг друга. В 19 веке началась секуляризация, интерес к мощам упал, но в России он сейчас возрождается, и в России, я думаю, сейчас очень много поддельных мощей. В конце 2017 года Ватикан официально запретил продажу мощей – как часть кампании по борьбе с коррупцией, которую ведет нынешний Папа Франциск. Коррупция зашкаливает, и наряду с Россией одним из рынков, где мощи больше всего востребованы, являются страны Африки. В Ватикане, скажем, до сих пор продают архиерейские золотые перстни. Один мой знакомый католический священник на вопрос о том, кто их покупает, ответил: их покупают африканские епископы, потому что там, если у тебя нет золота, ты "ненастоящий", ты не будешь пользоваться уважением. В этом смысле Ватикан пытается как-то бороться с подобными проявлениями, но если людям нужны фальшивые мощи – они будут продаваться".

Радио Свобода благодарит Ольгу Гринкруг за помощь в подготовке этого материала.