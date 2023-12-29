"Голая вечеринка" Путина. Стриптиз во время чеченской войны

В России продолжается кампания против участников "почти голой вечеринки", организованной Настей Ивлеевой и собравшей десятки поп-звезд. Под давлением "Z-патриотов", которые сочли мероприятие неуместным на фоне войны в Украине, участники вечеринки, от Ксении Собчак до Филиппа Киркорова, записывают публичные извинения и подвергаются репрессиям. Их корпоративы отменяют, имена вычеркивают из афиш, доходы проверяет налоговая служба. "Что вы там устроили?" – спросил пресс-секретарь Кремля у Киркорова. Тот же вопрос можно задать и Владимиру Путину. Ровно 24 года назад он побывал на вечеринке со стриптизом в Петербурге. Через шесть дней его назначили исполняющим обязанности президента. Как и сейчас, Россия тогда участвовала в войне – второй чеченской.

"Высокий гость"

25 декабря 1999 года около 19:00 сотрудники службы безопасности президента РФ окружили петербургский ночной клуб "Луна" – готовились к визиту Владимира Путина. "Взяли под охрану все помещения, входы и выходы, ограничили движение по Вознесенскому проспекту. Выставили караул на кухне, проверили сертификаты качества на продукты питания, прохладительные и спиртные напитки", писала "Независимая газета". Издание назвало "Луну" "одним из элитных развлекательно-эротических клубов Северной Венеции" и подробно описывало его достоинства: расположение в центре города, два зала, рассчитанных на 100 человек, свечи на столах и кресла из красного бархата.

Знаменитое своими эротическими вечеринками заведение открылось в 1994 году и располагалось в здании, где сейчас под вывеской с лозунгом "традиции и стабильность" находится Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.

Видео концерта певца Shura в клубе “Луна”, 1997 год. Shura (настоящее имя – Александр Медведев), в конце нулевых открыто выступавший против дискриминации гей-сообщества в России, в январе 2022 года, незадолго до начала полномасштабной войны России против Украины, поддержал аннексию Крыма и сказал, что "разделяет радость" жителей полуострова.

Репортер "Независимой газеты" Бесик Пипия упоминал, что Путин бывал в "Луне" и раньше, когда занимал должность вице-мэра города. О том, что будущий президент не просто посещал этот клуб, но и назначал там деловые встречи, рассказывал в 2016 году в интервью Радио Свобода бизнесмен Максим Фрейдзон, утверждавший, что Путин брал взятки за оформление частной собственности на принадлежавшую городу недвижимость и оформление бумаг и лицензий, которым он занимался на посту вице-мэра (Кремль не комментировал эти обвинения). По словам Фрейдзона, сам он встречался с Путиным в "Луне" не менее трех раз. "Это был обычный стриптиз-клуб, за баром были девушки, с которыми можно было уйти в комнату", – рассказывает Фрейдзон.

В декабре 1999 года Путин пришел в "Луну" с несколькими министрами своего правительства и занял места на втором ярусе прямо напротив сцены, утверждала "Независимая газета". По информации издания, Путина сопровождала президентская охрана, хотя исполняющим обязанности главы государства он стал только через шесть дней после вечеринки. Меры безопасности могли быть оправданны: спустя всего полгода "Луну" взорвали – впервые в истории ночных клубов Петербурга, тогда обошлось без жертв.

Гвоздем программы во время визита Путина было эротическое шоу "Лунная феерия". Вот как описывал это представление российский таблоид "Экспресс газета", рассказавший о визите Путина через несколько месяцев после "Независимой газеты", в 2003 году:

"Ужин был в самом разгаре, когда на сцене началось шоу "Лунная феерия" с танцами восточных наложниц и эротической корридой, где участвует полуобнаженная барышня-тореадор. Роскошные и весьма смелые костюмы недвусмысленно подчеркивали прелести танцовщиц. Девушки были решительно на любой вкус. Музыка с хореографией – на самом высоком уровне. Владимир Владимирович с нескрываемым интересом наблюдал за танцевальными номерами. По слухам, высокий гость даже немного смутил опытных стриптизерш своим вниманием. – Я ловила на себе его взгляд, – вспоминает танцовщица Оксана, – и мне даже становилось немного неловко".

"В шоу есть все: любовь с наложницами в жаркой пустыне, завораживающий танец женщины-змеи, любовь портье и горничной, темпераментная коррида, в которой соревнуются в ловкости мощный бык и хрупкая девушка-тореадор. В изобилии можно видеть груди танцовщиц второго, третьего и четвертого размеров – изящные, упругие, взволнованные, трепетные, сладострастные, пылающие, восторженные, вольные, золотые, мечтательные, счастливые..." – писал о "Лунной феерии", которую лицезрел Путин, Бесик Пипия. После окончания шоу тогдашний премьер-министр РФ оставил клубу свой автограф с пожеланием "счастья в новом тысячелетии".

Взять его было поручено все той же Оксане, которая в статье "Независимой газеты" названа "стриптизершей". "Настроение у Путина было очень приподнятое", – вспоминала девушка.

Автограф Путина затем выгравировали на металлической табличке и повесили в рамке на стене клуба вместе с другими подписями VIP-гостей. Табличка провисела там по меньшей мере до 2003 года, вспоминает источник, близкий к руководству клуба, пожелавший сохранить анонимность из соображений безопасности. Само появление политика в таком месте источник не считает компрометирующим: "Был неплохой ночной клуб с красивым танцевальным шоу. Скорее это был ресторан с шоу. Так что сравнение с "голой вечеринкой" натянуто".

Старое тысячелетие, с которым Путин попрощался в своем послании клубу "Луна", заканчивалось для России не лучшим образом. Сейчас возмущение "голой вечеринкой" было вызвано тем, что российская армия в это же время ведет кровопролитные бои в Украине. Тогда в разгаре была вторая чеченская война, начавшаяся в августе 1999 года. Всего за месяц до посещения Путиным "Лунной феерии" российские войска окружили Грозный. Только по официальным данным, Россия потеряла во второй чеченской войне более 7000 солдат, офицеров и служащих внутренних войск.

Отголоски этих событий можно найти в прессе тех дней. 25 декабря, когда Путин приехал в клуб "Луна", газета "Коммерсант" писала, что накануне Парламентская ассамблея Совета Европы заявила о планах приостановить из-за войны в Чечне членство России в организации. 24 декабря, как можно узнать из того же номера "Коммерсанта", президент Ингушетии Руслан Аушев заявил, что в республике "не поддерживают силовое решение проблемы Чечни". Вместе с этим уже в следующем номере газеты, во вторник, 28 декабря, появилась статья под названием "Привкус победы". "7 августа Россия вступила в войну. Первую популярную войну после Великой Отечественной. И эта популярность объясняется не тем, что впервые за полвека на Россию напали. Вернее, не только этим. Дело в том, что впервые за последние полвека Россия почувствовала вкус победы", – говорилось в публикации.

Кабаре и шест для стриптиза

Досуг первых лиц в клубах, где дают представления с обнаженной натурой, до сих пор поощряется и практикуется в России вполне официально.

Днем 26 декабря 2022 года, пока российская армия в очередной раз обстреливала недавно оставленный Херсон, движение в центре Санкт-Петербурга почти остановилось: многие улицы были перекрыты ради гостей неформального саммита глав СНГ. Официальная часть встречи, в которой участвовали помимо Владимира Путина президенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, проходила в Президентской библиотеке на Сенатской площади, но закончилась необыкновенно скоро. После коротких речей Путина и Касым-Жомарта Токаева журналистов удалили из зала, а президентов посадили в автобус и отвезли в развлекательный "Ленинград-центр". По данным пресс-службы Александра Лукашенко, неформальная часть саммита продолжалась за закрытыми дверями в "Ленинград-центре" еще семь часов.

Историческое здание выставочного павильона (до революции), а затем советского кинотеатра "Ленинград" открыли после долгой реконструкции в 2014 году. Изначально предполагалось, что в этом месте откроется кабаре "Фантанель", однако со временем официальная концепция изменилась, и сейчас "Ленинград-центр" описывает себя как "шоу-пространство, театр, центр современной культуры развлечений, предлагающий искусство вне форматов и рамок". В кабаре "Фантанель" под руководством режиссера Феликса Михайлова накануне открытия уже набирали танцоров и танцовщиц, а когда вместо кабаре открылось "шоу-пространство", возглавил его художественную программу все тот же Михайлов и в репертуаре "Ленинград-центра", несмотря на смену концепции, оказались преимущественно кабаре-постановки с полуобнаженными артистами. К новому 2023 году, то есть в дни проведения прошлогоднего саммита СНГ, гвоздем программы в "Ленинград-центре" была постановка "Успеть до полуночи" – "самое смелое новогоднее представление только для взрослых”.

Реклама шоу "Успеть до полуночи" "Ленинград-центра":

Журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников в своем репортаже с саммита назвал "Ленинград-центр" (он принадлежит структурам, связанным с братьями Ковальчуками, и Светлане Кривоногих, бывшей любовнице Владимира Путина) "новой точкой на карте" встреч лидеров СНГ. На самом деле это, вероятно, не так. Еще в 2021 году в день проведения аналогичной встречи центр Петербурга точно так же, как и год спустя, стоял в огромных пробках. Издание "Фонтанка" отдельно отмечало, что при этом был оцеплен "Ленинград-центр". В СМИ об этой части неформального общения президентов не сообщалось.

Посещение заведений, связанных с шоу для взрослых, выглядит предновогодней традицией Владимира Путина, но на его интерес к полуобнаженной натуре указывает не только это. Российский президент и сам публично признавался, что бывал на стриптизе – еще во время работы в Германии. Рассказ Путина о посещении эротического шоу в Гамбурге приводится в книге "От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным", опубликованной в 2000 году:

"Как-то раз в Гамбурге мы с друзьями пошли на эротическое шоу. Впрочем, вряд ли его можно было назвать эротическим – пожалуй, покруче. Но мы с женами были! Это они начали уговаривать меня: "Ну давай, своди нас куда-нибудь на что-нибудь такое..." Они первый раз оказались за границей. "Может, не надо?" – "Надо, надо, мы хотим, мы уже большие!" – "Ну ладно, вы сами этого хотели". Пришли, сели за столик. Началось. Вышли солисты афроамериканского происхождения: [темнокожий мужчина] такой здоровый, метра под два ростом, и [темнокожая женщина], совсем маленькая девочка. И вот они не спеша раздеваются под хорошую музыку, и началось".

Возможно, именно этот поход в стриптиз Путин вспоминал много лет спустя, когда 8 апреля 2013 года в другом немецком городе, Ганновере, он вместе с Ангелой Меркель посещал промышленную ярмарку. В какой-то момент к нему бросились обнаженные по пояс активистки украинского движения Femen, на спине у одной из которых была надпись "Иди *****, Путин". На пресс-конференции после посещения ярмарки российский президент сказал, что акция ему понравилась, но "дискутировать по политическим вопросам лучше в одетом виде, а раздеваться нужно в других местах".

В 2021 году Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование о "дворце Путина" на мысе Идокопас возле Геленджика. Авторы расследования ознакомились с планами строительства дворца и обнаружили на них отдельное помещение с шестом для стриптиза. По данным расследователей, строительство курировал друг и родственник Путина Николай Шамалов, в охране объекта участвовали сотрудники ФСО, над ним была организована бесполетная зона. После выхода расследования другой друг Путина, Аркадий Ротенберг, заявил, что дворец принадлежит ему.

26 декабря 2023 года, в день, когда Филипп Киркоров публично извинился за свое участие в "голой вечеринке", в Петербурге вновь проходил неформальный саммит глав СНГ. На этот раз в его программе не было посещения "Ленинград-центра". Вместо этого гостям устроили тур по царским усадьбам в Ленинградской области. В программе были ряженые бояре, колядки и выступление виолончелиста Сергея Ролдугина.