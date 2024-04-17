Помощь за реформы. Как и когда Украина может стать Европой

Еврокомиссия одобрила представленный украинским правительством план реформ, выполнение которого откроет возможность получения от Евросоюза 50 миллиардов евро финансовой помощи. Если все пойдет по плану, к концу 2027 года Украина сможет перейти к более современной инвестиционно-привлекательной экономике, отвечающим европейским стандартам государственным институтам и станет европейской страной, готовой к вступлению в Евросоюз.

В конце марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен масштабный план реформ, состоящий из 69 преобразований и 10 инвестиционных задач, степень выполнения которых будет оцениваться по 146 качественным и количественным показателям. Принципиально важно, что писался план украинскими чиновниками и экспертами, а не был спущен сверху из Брюсселя. Разбиты реформы на 3 больших блока.

Первый – "базовые реформы" – затрагивает основополагающие государственные институты. Менее чем за четыре года Украина намерена изменить систему государственного управления; создать независимую, прозрачную и эффективную судебную систему; реализовать национальную антикоррупционную стратегию; перейти на новые принципы формирования бюджета и управления государственными финансами.

Там присутствуют развитие человеческого капитала и децентрализация

Экономические реформы (второй блок) выходят за рамки традиционного набора мер, предлагаемых реформаторами, в том числе и российскими. Помимо развития финансовых рынков, создания благоприятного делового и инвестиционного климата, а также поддержки малого и среднего бизнеса, там присутствуют развитие человеческого капитала и децентрализация. Последняя, среди прочего, предусматривает рост административной и финансовой самостоятельности украинских регионов и развитие органов самоуправления.

Наконец, третий большой блок посвящен восстановлению и реорганизации отдельных секторов украинской экономики. На первом месте тут по понятным причинам энергетика, целенаправленному разрушению которой российская армия придает особое значение. Но парадокс в том, что чем больший ущерб российские ракеты, бомбы и дроны-камикадзе наносят украинским энергетическим объектам, тем более современную, эффективную и независимую энергетику получит Украина на выходе.

И произойдет это не за счет европейской, американской или какой-то другой помощи. Либерализация рынков газа и электроэнергии создаст благоприятные условия для частных инвесторов. А государственные и экономические реформы только усилят эффект. Этим подходом украинцы, писавшие план реформ, руководствуются во всех секторах экономики.

И это более чем оправдано. Сумма, необходимая на восстановление разрушенного войной, уже сейчас кратно, если не на порядок превышает обещанные Европой 50 миллиардов евро. Сколько еще будет разрушено регулярными российскими ударами с воздуха и в ходе наземных операций российских войск, сегодня можно только гадать. Одна из немногих программ, которую придется полностью финансировать за счет государства – национальная стратегия разминирования сельскохозяйственных земель.

Что касается денег, то большую их часть – более 32 миллиардов евро – получит украинский бюджет. С одной существенной оговоркой: потратить европейские деньги на финансирование военных расходов будет нельзя. Выделяться суммы будут траншами. Каждый год Совет Европы будет пересматривать и утверждать сумму, ориентируясь на прогресс, достигнутый украинскими властями в реализации плана реформ. При этом наложить вето на выделение помощи никто не сможет.

Часть денег, которые уже получает Украина, имеют самое непосредственное отношение к России

Еще 7 миллиардов получит инвестиционный фонд, цель которого – стимулировать инвестиции в приоритетных секторах украинской экономики. А на 5 миллиардов европейцы окажут техническую помощь при реализации заявленных реформ. Наконец, оставшиеся 6 миллиардов – промежуточное финансирование, необходимое для покрытия экстренных расходов украинского правительства. Причем, 4,5 миллиарда из этих 6 Украина уже получила в марте. Следующие 1,89 миллиарда предварительного финансирования будут выделены после утверждения всеми государствами-членами ЕС, на что у них есть месяц.

Любопытно, что часть денег, которые уже получает Украина, имеют самое непосредственное отношение к России. Например, уже выделенные 4,5 миллиарда евро – это доход, полученный в 2023 году от управления замороженными российскими активами. По оценке Reuters, за четыре года – с 2024-го по 2027-й – доход от управления составит от 15 до 20 миллиардов евро.

Получается, что к 2028 году, то есть за два с небольшим года до окончания актуального срока Владимира Путина, Украина может завершить административную реформу и реформу экономики, стать по-настоящему европейской страной, готовой к вступлению в Евросоюз. И значительную часть расходов на это преобразование обеспечить российские деньги, замороженные из-за того, что Россия развязала войну против Украины.

С тем, что это более чем справедливо, спорить сложно. Но можно только догадываться, насколько это болезненный удар для Владимира Путина. Хотя хуже всего россиянам, которые вместо современного эффективного государства получат бессменного престарелого диктатора, разрушенные институты и несоразмерно раздутый военно-промышленный комплекс, безжалостно перемалывающий все больше ресурсов.