Ущерб и его компенсация. В чем отличие войны от терроризма

В результате теракта в "Крокус Сити Холле", согласно последним официальным данным, погибли 140 человек, 360 пострадали. "Крокус" сгорел. Одна из крупнейших и самых современных концертных площадок страны надолго вышла из строя. Президент компании Crocus Group Араз Агаларов пока затруднился оценить сумму ущерба. Однако опрошенные разными изданиями эксперты называют цифры от 9 до 15 миллиардов рублей.

Причем на восстановление, которое планируют владельцы, может уйти до пяти лет, поскольку комплекс фактически придется демонтировать и строить на его месте новый. Если учесть, что площадка была забронирована под концерты и другие мероприятия на год вперед, то можно не сомневаться, что удар нанесен по всей индустрии.

Только в минувшие выходные – 23-24 марта – отмена массовых мероприятий после могла обойтись организаторам в 3-4 миллиарда рублей. В результате теракта расходы на охрану массовых мероприятий в России резко вырастут.

Многомиллиардные издержки лягут на плечи российского бизнеса и государства. А поскольку государство живет за счет налогов, которые платит бизнес, то все равно расплачиваться российским предпринимателям. Хотя деньги на фоне прерванных и сломанных жизней – это, конечно, не самое страшное.

В атаке было задействовано 90 ракет разного типа и 60 беспилотников

Так уж совпало, что в ночь на 22 марта, то есть за несколько часов до того, как нападавшие открыли стрельбу в "Крокусе", российские военно-космические силы нанесли самый массированный за последнее время удар по украинской энергетике. В атаке было задействовано 90 ракет разного типа и 60 беспилотников. В Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Одесской и Донецкой областях произошли экстренные отключения электричества.

Наибольший ущерб получил Харьков, где удары наносились и по электростанциям, и по высоковольтным подстанциям. В Днепропетровской области без электричества остались 250 тысяч жителей. Там удары были нанесены по ДнепроГЭС. Угрозы прорыва плотины пока нет. Но тут ключевое слово "пока". Попали и по гидросооружениям, и по дамбе. Так или иначе, станция остановлена.

На Запорожской атомной станции во время атаки отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая станцию с объединенной энергосистемой Украины. Последствия чреваты аварией. Ущерб, нанесенный только этой атакой, исчисляется миллиардами, но уже не рублей, а долларов. За день до этого ракетный удар был нанесен по центру Киева. А потом, уже после теракта, еще один – в ночь на 25 марта.

Ущерб украинской экономике перевалил за 500 миллиардов долларов

По данным ООН на 6 декабря 2023 года (то есть на момент, когда украинская армия еще не начала наносить удары по российским НПЗ и приграничным российским городам), в результате действий российской армии погибло 10 065 мирных жителей, 18 679 получили ранения и более 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.

После обнародования этой цифры российские войска неоднократно наносили удары беспилотниками, крылатыми, баллистическими, гиперзвуковыми ракетами по Киеву, Харькову, Днепру, Одессе, Львову, другим крупным и не очень крупным украинским городам. Подтвержденный ООН и Всемирным Банком ущерб украинской экономике перевалил за 500 миллиардов долларов. И восстановление – когда до него дойдет – займет не менее 10 лет.

Общее между терактом в "Крокусе" и войной очевидно. Прерванные и сломанные жизни, искалеченные судьбы, многомиллиардный ущерб. И все это касается людей, которые к политике или государству, как правило никакого отношения не имеют. Но есть и существенная разница.

Вероятность, что российские граждане и бизнес получат компенсацию от "Исламского государства", которое взяло на себя ответственность за теракт, стремится к нулю. А вот за каждую бомбу и ракету, упавшую на украинский город, государство-агрессор рано или поздно получит счет. И оплачивать его бизнесу, который это государство содержит.