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Деньги на Свободе

Ущерб и его компенсация. В чем отличие войны от терроризма

В результате теракта в "Крокус Сити Холле", согласно последним официальным данным, погибли 140 человек, 360 пострадали. "Крокус" сгорел. Одна из крупнейших и самых современных концертных площадок страны надолго вышла из строя. Президент компании Crocus Group Араз Агаларов пока затруднился оценить сумму ущерба. Однако опрошенные разными изданиями эксперты называют цифры от 9 до 15 миллиардов рублей.

Причем на восстановление, которое планируют владельцы, может уйти до пяти лет, поскольку комплекс фактически придется демонтировать и строить на его месте новый. Если учесть, что площадка была забронирована под концерты и другие мероприятия на год вперед, то можно не сомневаться, что удар нанесен по всей индустрии.

Только в минувшие выходные – 23-24 марта – отмена массовых мероприятий после могла обойтись организаторам в 3-4 миллиарда рублей. В результате теракта расходы на охрану массовых мероприятий в России резко вырастут.

Многомиллиардные издержки лягут на плечи российского бизнеса и государства. А поскольку государство живет за счет налогов, которые платит бизнес, то все равно расплачиваться российским предпринимателям. Хотя деньги на фоне прерванных и сломанных жизней – это, конечно, не самое страшное.

В атаке было задействовано 90 ракет разного типа и 60 беспилотников

Так уж совпало, что в ночь на 22 марта, то есть за несколько часов до того, как нападавшие открыли стрельбу в "Крокусе", российские военно-космические силы нанесли самый массированный за последнее время удар по украинской энергетике. В атаке было задействовано 90 ракет разного типа и 60 беспилотников. В Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Одесской и Донецкой областях произошли экстренные отключения электричества.

Наибольший ущерб получил Харьков, где удары наносились и по электростанциям, и по высоковольтным подстанциям. В Днепропетровской области без электричества остались 250 тысяч жителей. Там удары были нанесены по ДнепроГЭС. Угрозы прорыва плотины пока нет. Но тут ключевое слово "пока". Попали и по гидросооружениям, и по дамбе. Так или иначе, станция остановлена.

Последствия обстрела Киева. 25 марта 2024 года
Последствия обстрела Киева. 25 марта 2024 года

На Запорожской атомной станции во время атаки отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая станцию с объединенной энергосистемой Украины. Последствия чреваты аварией. Ущерб, нанесенный только этой атакой, исчисляется миллиардами, но уже не рублей, а долларов. За день до этого ракетный удар был нанесен по центру Киева. А потом, уже после теракта, еще один – в ночь на 25 марта.

Ущерб украинской экономике перевалил за 500 миллиардов долларов

По данным ООН на 6 декабря 2023 года (то есть на момент, когда украинская армия еще не начала наносить удары по российским НПЗ и приграничным российским городам), в результате действий российской армии погибло 10 065 мирных жителей, 18 679 получили ранения и более 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.

После обнародования этой цифры российские войска неоднократно наносили удары беспилотниками, крылатыми, баллистическими, гиперзвуковыми ракетами по Киеву, Харькову, Днепру, Одессе, Львову, другим крупным и не очень крупным украинским городам. Подтвержденный ООН и Всемирным Банком ущерб украинской экономике перевалил за 500 миллиардов долларов. И восстановление – когда до него дойдет – займет не менее 10 лет.

Возле здания "Крокус Сити Холл". 25 марта 2024 года
Возле здания "Крокус Сити Холл". 25 марта 2024 года

Общее между терактом в "Крокусе" и войной очевидно. Прерванные и сломанные жизни, искалеченные судьбы, многомиллиардный ущерб. И все это касается людей, которые к политике или государству, как правило никакого отношения не имеют. Но есть и существенная разница.

Вероятность, что российские граждане и бизнес получат компенсацию от "Исламского государства", которое взяло на себя ответственность за теракт, стремится к нулю. А вот за каждую бомбу и ракету, упавшую на украинский город, государство-агрессор рано или поздно получит счет. И оплачивать его бизнесу, который это государство содержит.

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