Вместо прибыли убытки. Как работают международные санкции

В результате санкций, введенных США в конце 2023-го и в начале 2024 года против российских "Совкомфлота" и проекта "Арктик СПГ-2", производство сжиженного газа в проекте пришлось остановить, а добычу свести к минимуму. Россию выдавливают с ключевого для нее рынка, а мировая экономика адаптируется к новым реалиям – в том числе при содействии "дружественных" ей стран.

По информации Reuters, компания "Новатэк" остановила производство сжиженного природного газа на недавно запущенном проекте "Арктик СПГ-2". Причина – отсутствие специальных газовозов. Изначально предполагалось, что обслуживать проект будет 21 танкер-газовоз ледового класса. Заказ на производство шести разместили на верфях Южной Кореи. Причем предполагалось, что три судна получит "Совкомфлот", а еще три для проекта закупит японская компания MOL.

"Звезда" оказалась местным судостроителем чисто номинально

Корейцы газовозы построили и даже передали японцам то, что им причиталось. Вот только ни "Совкомфлот", ни "Арктик СПГ-2" получить их ни с корейских верфей, ни от японского посредника не могут. Обе страны законопослушно соблюдают международные ограничения, а компании этих стран совершенно не стремятся попасть под вторичные американские санкции.

Но совсем уже обидно получилось с 15 газовозами, которые заказывали в России – на заводе "Звезда". Обидно потому, что "Звезда" оказалась местным судостроителем чисто номинально. Как выражаются в российской деловой прессе, эти верфи "работают в тесном сотрудничестве с южнокорейскими судостроителями". То есть самостоятельно ничего произвести не в состоянии. И сейчас пытаются переключиться на "китайских судостроителей".

Но газовозы ледового класса – это не корыто с мотором, в котором можно перевозить нефть (да и то далеко не везде). Смена партнера может вылиться в то, что все работы придется начинать заново. И уйти на это могут годы: документацию "Звезде" компания "Новатэк" передала еще в октябре 2017 года.

Объявили форс-мажор и отказались от выполнения своих обязательств

Хуже того, совершенно не факт, что китайские судостроители в принципе захотят связываться с российским заказчиком из американского санкционного списка. Основания для таких сомнений небеспочвенны. Стоит напомнить, что "Арктик СПГ-2" – проект международный. "Новатэку" в нем принадлежит 60 процентов, а оставшиеся доли поделены между французской Total Energies, консорциумом японских Mitsui и JOGMEC, а также двумя китайскими компаниями – CNPC и CNOOC. После введения санкций все иностранные участники проекта, включая китайские компании, повели себя одинаково: объявили форс-мажор и отказались от выполнения своих обязательств в рамках проекта.

Так или иначе, но поставки на мировой рынок, которые планировалось начать либо в самом конце прошлого, 2023 года, либо в самом начале нынешнего, не начались. Перед запуском компания начала наращивать добычу газа на проекте, а теперь приходится ее также стремительно снижать. Так, по информации "Ведомостей", в феврале там было добыто всего 83 миллиона кубометров. И это втрое меньше, чем в январе, и в пять раз меньше, чем в декабре 2023-го.

Цена ушла ниже 300 долларов за тысячу кубометров

Единственная хорошая новость в том, что совсем прекращать добычу и консервировать скважины не придется. Уже сжиженный и готовый к отгрузке газ приходится хранить при температуре –160 градусов. Процесс чрезвычайно энергоемкий, даже в Арктике. Так что "Новатэку" придется добывать газ, чтобы обеспечить энергией хранение готовой продукции. В сухом остатке проект стоимостью 21 миллиард долларов не просто завис, а еще и требует постоянных существенных расходов на поддержание всего в работоспособном состоянии. То есть вместо прибыли генерирует убытки.

Можно было бы, конечно, порадоваться за "Газпром", который, благодаря санкциям, лишился, по крайней мере, одного конкурента. Вот только радоваться не очень получается. Несмотря на проблемы "Арктик СПГ-2", газ на мировом рынке не дорожает. Скорее наоборот. Цена ушла ниже 300 долларов за тысячу кубометров. И никаких намеков на повторение событий 2021 года, когда европейцы фактически с трепетом отслеживали действия российских газовиков, на горизонте не просматривается. Между тем "Арктик СПГ-2" – крупный проект, способный обеспечивать от пятой части до трети всего российского экспорта СПГ. Теоретически способен. А на практике предсказать, когда проект возобновит работу, не может даже глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

Это показывает, насколько сильно российские политики и эксперты переоценивали значимость российских углеводородов для мирового рынка. Страну медленно, но верно выдавливают с ключевого для нее рынка, а мировая экономика адаптируется к новым реалиям быстро. По мере того как растут риски оказаться по одну сторону "железного занавеса" со "страной-изгоем", компании "дружественных" стран одна за другой сводят к минимуму контакты с российскими партнерами. Индия, Турция, Китай все менее охотно связываются с "токсичными" углеводородами, и никакой энергетический коллапс мировую экономику при этом не накрывает.

Девальвация – это уже вопрос времени

Для россиян остановка проекта, способного приносить в страну валюту, выливается в новый повод для беспокойства – хватит ли нефте- и газоюаней не только на комплектующие для танков и ракет, но и на турецкие помидоры с китайскими автомобилями. Если не хватит, придется мириться с очередным витком девальвации и скачком цен на импорт. А вслед за ним и на все остальное.

Впрочем, судя по тому, что санкции становятся все более эффективными, уместна иная постановка вопроса. Продолжение существующих тенденций превращает "если" в "когда". Девальвация – это уже вопрос времени, поскольку надежд на импортозамещение никаких. Просто потому, что некому этим импортозамещением заниматься.