Попытка остановить Украину. Что думают в Киеве о последних шагах РФ

23 – 27 сентября в так называемых Донецкой и Луганской "народных республиках", а также в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей планируются инициированные Москвой референдумы о присоединении к России. Спешная подготовка к голосованию проходит на фоне успешного контрнаступления украинской армии и объявления в РФ частичной мобилизации.

В обнародованном 21 сентября телеобращении российский президент Владимир Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасное проведение референдумов, и главной целью войны в Украине назвал "освобождение Донбасса". В ответ на планы Кремля в Киеве заявили, что Украина продолжит освобождение оккупированных территорий и в случае проведения референдумов, как и обещала, окончательно откажется от каких-либо переговоров с Москвой. "Стремление провести некое подобие референдумов на оккупированных украинских территориях – повышение ставок в переговорах Кремля с Киевом и Западом. И, безусловно, это попытка зафиксировать существующую ныне линию фронта. Потому что силовым, военным путем, думаю, Россия уже утратила возможность захватывать новые территории", – говорит в интервью Радио Свобода эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

По его словам, анонсируя эти голосования, Москва показывает готовность идти на эскалацию и очень оперативно принимать решения о включении новых территорий в состав РФ. Но остается неясно, как будут определяться их границы: с учетом контролируемых Украиной территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей или без них. Объявив о частичной мобилизации в России, Кремль, очевидно, рассчитывает на усиление своего наступательного потенциала. Но, по оценкам военных экспертов, мобилизация гражданского населения, не совсем мотивированного для участия в войне, вряд ли приведёт к быстрым успехам России на поле боя. Поэтому единственным козырем для Кремля остаётся угроза применения оружия массового поражения, то есть, скорее всего, нанесения тактического ядерного удара.

Ядерная война в Украине?

Российская военная доктрина допускает (пункт 22) такой удар в случае нападения на территорию РФ с применением ядерного и других видов оружия массового поражения, либо в случае, когда под угрозу поставлено само существование государства. "Вряд ли штурм [украинской армией] Херсона, который в Москве собираются включить в состав РФ, можно "подтянуть" под официальный повод для использования ядерного оружия. Но сама возможность использования такого оружия против Украины существенно изменит реакцию на международной арене, повлияет на позиции даже таких стран, как Китай, Индия и других, которые пока сохраняют нейтралитет по отношению к развязанной Россией войне", – полагает Игорь Попов.

– В телеобращении 21 сентября Владимир Путин действительно заявил, что "при угрозе территориальной целостности России мы используем все методы, включая ядерное оружие". Это и ряд других заявлений российских властей могут свидетельствовать, что в Москве изучают и вариант применения тактического ядерного оружия, чтобы остановить контрнаступление украинской армии. В интервью СBS президент США Джо Байден предостерег Путина от применения химического или тактического ядерного оружия в Украине, но отказался ответить, как именно США будут реагировать на такой шаг России. Однако ранее американский дипломат Курт Волкер высказал предположение, что использование Россией ядерного оружия против Украины приведет к прямому военному ответу со стороны Запада.

– Реакция Запада и НАТО на такой шаг Кремля будет очень жесткой. Согласно непрямым заявлениям западных лидеров, применение [Россией] ядерного оружия в Украине, которое приведет к радиоактивному загрязнению территорий стран- членов НАТО, будет воспринято как атака на Североатлантический союз, что развяжет руки Западу для ударов по России. И на первом этапе, как следует из намеков [западных лидеров], это могут быть не ядерные, а ракетные удары с использованием обычного оружия – прямые удары крылатыми ракетами "Томагавк" по точкам, из которых будут произведены пуски тактических ядерных зарядов. Судя по утверждениям западных политиков, российское руководство предупреждено о молниеносной и автоматической реакции Запада в случае нанесения ядерного удара по Украине.

Эти референдумы не имеют никакого смысла, поскольку российские военные не контролируют полностью эти регионы

Украинский военный эксперт Сергей Грабский убеждён, что референдумы на части захваченных Россией территорий четырех областей Украины не остановят контрнаступление украинской армии:

– Эти референдумы не имеют никакого смысла, поскольку российские военные не контролируют полностью эти регионы. Конечно, они могут, если им угодно, проводить такие мероприятия, но для Украины, ее армии они не изменят абсолютно ничего. Если говорить о том, что после псевдореферендумов Москва объявит захваченные ею территории российскими и будет угрожать какой-то реакцией Киеву, то, по их же заявлениям, мы уже давно перешли несколько обозначенных Москвой "красных линий", атакуя военные объекты в аннексированном Крыму. Какая была реакция России? Никакой. Хотя Крым относительно сакральности играет для России более значимую роль, чем Донбасс или Херсон.

– Как повлияет на ход боевых действий объявление Путиным частичной мобилизации в России? Каков потенциал российской армии?

– Даже не принимая в расчёт частичную мобилизацию, с нарастающей тревогой уже некоторое время мы наблюдаем ситуацию, при которой Россия посылает в бой так называемые добровольческие отряды, привлекает осужденных, формирует региональные батальоны и так далее. По сути, все эти части являются легкой пехотой, и бытует ошибочное мнение, что якобы Россия исчерпала свои ресурсы. К сожалению, это неверно. Если мы посмотрим, как действовала украинская армия, то такой легкой пехотой мы прикрывали и выигрывали время на территории Донбасса, начиная где-то со второй половины апреля, останавливая наступления российских войск. Примерно такой же алгоритм действует сегодня с российской стороны.

Такими пехотными подразделениями они пытаются остановить продвижение украинских войск, одновременно формируя дополнительные боевые части, хорошо обученные и полностью укомплектованные вооружением и боевой техникой. Каков потенциал российской армии? Если отталкиваться от общих цифр, то, как правило, расчет потенциала по мобилизации – это десять процентов от всего населения страны. Таким образом, можно говорить о 14 миллионах российских граждан, которые могут быть по максимуму привлечены к боевым действиям. Даже если возьмём десять процентов от этого числа – это почти 1,5 миллиона. Это минимальный потенциал, который Россия может задействовать в войне с Украиной. Но следует учесть, что часть из этих полутора миллионов уже задействованы в ВС РФ. И даже если говорить об увеличении численности их войск, российский потенциал еще как минимум полмиллиона может "вытянуть", – говорит украинский военный эксперт Сергей Грабский.

Предмет торга и маневров

Добавим, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью российскому телевидению 21 сентября сообщил о намерении властей мобилизовать 300 тысяч резервистов. Также министр заявил, что военнослужащие срочной службы не будут отправляться на фронт. Телеканал "Дождь" ранее со ссылкой на матерей военнослужащих-срочников сообщил, что их сыновей собираются отправить на "укрепление границы" с Украиной или уже отправили в приграничные районы Белгородской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя в Telegram планы России провести референдумы на оккупированных ею территориях, написал: "Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми. Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует". А политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко полагает, что голосования на оккупированных территориях и частичная мобилизация в России – это попытка Путина напугать европейцев угрозой эскалации войны. Это, по его мнению, должно привести к усилению давления Запада на украинское руководство с целью принудить Киев к переговорам с Кремлем. "Но в итоге Кремль скорее напугает своих собственных граждан, которые, при всей своей лояльности Путину, воевать в Украине не хотят", – констатирует Владимир Фесенко.

Кремль скорее напугает собственных граждан, которые, при всей своей лояльности Путину, воевать в Украине не хотят

Украинский политолог Олеся Яхно считает, что, добиваясь проведения референдумов, Москва рассчитывает на получение политических результатов:

– Например, чтобы усложнить процесс возвращения украинских территорий, занятых российскими войсками до 24 февраля 2022 года, то есть Крыма и части Донбасса. Но такой сценарий Кремлю не удастся реализовать. Если в 2014 – 2015 годах на территориях, где собираются проводить псевдореферендумы, еще была какая-то часть граждан, питавшая теплые чувства к России, то после полномасштабного вторжения в Украину, после того, как Россия показала, что она может уничтожать и вообще стирать с лица земли целые украинские города, думаю, больше никаких иллюзий ни у кого не осталось. Можно найти, и находят за деньги коллаборационистов, поддерживающих Москву. Но их очень мало. И, в отличие от ситуации в Донецкой и Луганской областях в 2014 году, сейчас среди граждан нет тех, кто верит России. Поэтому всё это легализовать и затем перевести в политический результат и пытаться этим шантажировать Киев – схема, на мой взгляд, уже не работающая. Это тупик. Возможно, что стремление Москвы сделать предметом торгов именно новые оккупированные территории связано с изменением позиции Украины и Запада. Если вначале считалось, что временным результатом для Киева будет возврат к линиям разграничения, существовавшим до 24 февраля, то сейчас все громче звучат призывы к тому, что Украина не должна останавливаться, и ее задача – вернуть все свои территории. Поэтому, может, чисто технологически Россия преследует цель, чтобы захваченные ею территории после 24 февраля стали объектом переговоров, если такие переговоры будут. Но уверена, что такой сценарий Кремля бесперспективен.

– Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что проведение референдумов о присоединении к России в "ДНР" и "ЛНР", а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей повлечет за собой отказ Киева от каких-либо переговоров с Москвой. Накануне глава государства подтвердил неизменность позиции Украины по этому вопросу. Таким образом, в случае проведения референдумов война окончательно примет бескомпромиссный характер?

– Позиция Зеленского логична. Какие могут быть переговоры, когда Россия продолжает захват украинских территорий и пытается шантажировать Киев? Россия, повторюсь, скорее всего, добивается переговоров с целью торга относительно новых захваченных ею украинских территорий. Если она присоединит к себе украинские территории, Киев должен в этом случае настаивать на введении Западом новых, еще более жёстких антироссийских санкций. Попытка России провести псевдореферендумы – это и ее проба на реакцию международного сообщества. Если реакция не будет сильной, если цивилизованные страны мира примут такой шаг, значит, Кремль будет активно использовать голосования как предмет торга и шантажа. И Украина в этом вопросе должна быть бескомпромиссна, что и демонстрирует президент Зеленский.

Украина в этом вопросе должна быть бескомпромиссна

– Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев убежден в необходимости проведения референдумов на оккупированных частях Донбасса и присоединения их к России, поскольку это, по его словам, позволит Москве говорить о нападении Украины на РФ в случае продолжения боевых действий.

– Заявление Медведева призвано больше запугать украинцев – мол, после референдумов и присоединения этих территорий к РФ Украина будет воевать непосредственно с Россией, на российской территории. Но такая "страшилка" могла бы подействовать в начале полномасштабной войны, когда еще не было понятно, каков потенциал российской армии, каковы ее возможности и возможности украинской армии, какой будет помощь Украине со стороны Запада. Сейчас такие угрозы звучат нелепо, особенно на фоне взрывов на военных объектах на территории России – в Белгороде и его окрестностях, и в аннексированном Крыму – на украинском полуострове, который Россия считает свой территорией. Не думаю, что Москва будет включать самопровозглашенные республики Донбасса в состав РФ. Это покажет слабость России, – считает политолог Олеся Яхно.