Пора раскошеливаться

Владимир Путин собирает с бизнеса деньги на войну. Как пишет The Bell, на закрытой встрече с бизнесменами, которая прошла после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, Владимир Путин обсудил продолжение войны и её финансирование. Как отмечают источники издания, на встрече говорилось, что в Кремле по-прежнему планируют захватить весь Донбасс.

По данным The Bell, идею сбора "пожертвований" Путину предложил глава Роснефти. В качестве механизма привлечения денег Игорь Сечин предложил размещать военные облигации. Как отмечает издание, на просьбу президента сразу откликнулся бизнесмен Сулейман Керимов, который входит в сотню богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Он обещал внести 100 млрд рублей. The Bell также отмечает, что идею взносов поддержал еще один крупный бизнесмен, но его фамилию не приводит.

В Кремле отреагировали на публикацию. Дмитрий Песков заявил, что Путин не призывал бизнесменов финансировать войну, а такая инициатива поступила от одного из предпринимателей.

Военные расходы растут, денег в регионах не хватает, только за первые два месяца года дефицит бюджета превысил 3 трлн рублей, но Путин по-прежнему мечтает о завоевании Донбасса.

Будут ли и дальше российские олигархи скидываться на войну и существует ли в рядах правящего класса недовольство Путиным и его одержимостью Украиной? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с социологом Сергеем Ерофеевым и политологом Иваном Преображенским.