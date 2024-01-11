Посадил Дед Репика

Владимир Путин прибыл в Хабаровск со своим самоваром. Привез и высадил рядом с собой москвича Алексея Репика. По данным некоторых расследователей - друга президентской дочки Екатерины. Можно же было местного журналиста или бизнесмена позвать модерировать его дискуссию с дальневосточными предпринимателями. Но он не рискнул. Репик надеждее. Что это за фрукт такой, Репик? А также: кого в "мятежном" Хабаровске подпустили к президенту? И как на его визит отреагировали люди? В эфире главный редактор еженедельника "Собеседник" Олег Ролдугин и аналитик Андрей Колесников. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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