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Лицом к событию

НАТОвская дочка русского ГРУшника?

Валерий Герасимов, Владимир Путин, Сергей Шойгу и Игорь Костюков (слева направо)
Валерий Герасимов, Владимир Путин, Сергей Шойгу и Игорь Костюков (слева направо)

Эксперты о вероятной отставке генерала Генштаба Алексеева

1. Украинские корни зам. начальника ГРУ Генштаба РФ Алексеева. А также: что могло стать причиной его вероятной отставки.

2. Путин под шумок "морозных протестов" приватизирует Климовский патронный завод. Нашел повод?

3. Диверсии на российских железных дорогах - чьих рук дело?

4. Россияне, живущие в "недружественных странах", едва ли проголосуют на выборах президента РФ. Почему их лишают этой возможности?

В эфире эксперты по безопасности Иван Ступак и Геннадий Гудков. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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