"Пощечина российскому МИДу". Блогеры о вызволении группы "Би-2"

Эпопея группы "Би-2" в Таиланде завершилась: все члены группы благополучно приземлились в Израиле. Музыкантов задержали после концерта на Пхукете за нарушение миграционного законодательства, и российские чиновники пытались добиться, чтобы их депортировали в Россию, где им грозили бы преследования за антивоенную позицию.

Россия своих не бросает, и Израиль своих не бросает. Но есть нюанс

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил: "Я рад, что благодаря умной и упорной дипломатической работе нам удалось освободить граждан Израиля, арестованных в Таиланде, вместе с их коллегами – иностранными гражданами. Все они на пути в Израиль и чувствуют себя хорошо. "Кто спасает одну душу, словно спас целый мир".

Блогеры радуются за музыкантов и констатируют, что российские дипломаты переоценили свои возможности.

Илья Вайцман

Россия своих не бросает, и Израиль своих не бросает. Но есть нюанс.

Алексей Беляков

Мой панганский друг Игорь Григорьев, который живет тут несколько лет и весь этот сюжет с арестом знает детально, уверяет, что тайские власти действовали строго по закону. "Только те, кто не знаком с историей Таиланда и тайским менталитетом, могли подумать, что тайцы способны под кого-то прогнуться".

Игорь говорит, что окончательное решение принимал лично премьер-министр Таиланда.

Михаил Шевелев

Мне в истории с Би-2 больше всех нравятся тайцы. До того, как кинуть МИД РФ на музыкантах, они с ними этот же номер проделали в случае с В. Бутом, которого в 2010-ом продали американцам. С другой стороны, если лохи ничему не учатся, это же не повод их не пользовать.

Анатолий Несмиян

Таиланд решил, что российские власти хотят использовать его для того, чтобы расправиться с участниками группы Би-2, и принял вполне соломоново решение – не депортировать никого в Россию, а отправить всех оптом в Израиль. "Не впутывайте нас в ваши разборки", – примерно так можно понять решение таиландских властей, и оно в сложившейся ситуации выглядит наиболее разумным.

Тихон Дзядко

Где-то на Смоленской площади сейчас ожесточенно сочиняют рассерженный пресс-релиз о недружественных действиях Таиланда.

Александр Плющев

Мстительная, подлая, мелочная власть, гопник из темной подворотни

Произошедшее на наших глазах чудо – большой дипломатический успех Израиля, который, судя по всему, действовал далеко не в одиночку. И большая пощечина российскому МИДу, который, как выяснилось, в Таиланде не всесилен и сейчас, а не только во времена выдачи Бута.

Другое дело, что Путин выиграл кое-что от этой истории с самого начала. В дело дальнейшего запугивания неугодных, в том числе артистов и музыкантов, этот эпизод внес немалый вклад.

Ксения Ларина

Как хорошо, что все кончилось хорошо! И спасибо музыкантам БИ2 за то, что теперь весь мир еще и это узнал про нынешнюю Россию – мстительная, подлая, мелочная власть, гопник из темной подворотни. Не связывайся ни с одной страной, которая связывается с Путиным.

Майкл Наки

Хоть убейте, не понимаю чего выиграл Путин. Медийные люди теперь будут понимать, что страны с выдачей представляют опасность? Только в плюс.

А то вот осознание, что летать не надо над фашистскими странами, которые пытаются тебя поймать – появилось только после того, как Протасевича схватили.

Тут все отделались легким испугом, так что во всех смыслах считаю историю позитивной.

И Россию по столу повозили, и людям напомнили, что не стоит беспечно относиться к своей безопасности.

Станислав Кучер

Я очень рад за ребят из "Би-2", которые улетели из Таиланда в Израиль, а также за моего товарища Диму Гудкова и всех, кто помогал в этом, видимо, непростом деле. Рад, что персонажи в России, которые уже раскатали губу и фантазировали о формате показательной порки, оказались разочарованы. И что у всех там, кто верил в успех миссии по депортации в РФ, ничего не получилось.

Просто давили на тайцев, чтобы продержали ребят в клетке

Одновременно не могу не заметить: до какой же степени несовершенен и хрупок наш мир, если мы празднуем как дипломатическую победу то, что должно быть само собой разумеющимся? В этой истории не было даже намека на преступление, за которое полагается экстрадиция, а не депортация. Как в моей ленте написали многие юристы, это было очевидно с самого начала. То есть с правовой точки зрения посадить ребят в самолет и насильно отравить именно в Россию было бы попросту нарушением закона, в том числе закона Таиланда. Если бы такое произошло, это могло больно ударить по имиджу и экономике страны, в которой доля российских туристов, конечно, велика, но не настолько, чтобы брать под козырек, общаясь с российским консулом.

Думаю, что на самом деле и в Кремле, и в МИДе это тоже понимали. И на последнем этапе просто давили на тайцев, чтобы продержали ребят в клетке и потрепали всем нервы подольше. И шум подняли, и Лугового подключили исключительно с тем, чтобы запугать других "неблагонадежных".

Чиновники российского МИДа действительно давили на тайскую полицию и чиновников всеми доступными им способами, говорит на канале Александра Плющева политик Максим Кац, принимавший деятельное участие в вызволении музыкантов.

Дмитрий Колезев

Послушал целиком рассказ Каца про вызволение Би-2, впечатляет. Надеюсь, кто-нибудь это расшифрует, чтобы осталось в виде текста, полезно будет. Из любопытного там, помимо прочего, – участие экс-олигарха Владимира Гусинского, возможное коррумпирование российской стороной замначальника тайской полиции (это Кац говорит со слов источников), а также вообще то, какая масштабная операция по противодействию российскому МИДу была развернута за кулисами силами общественности. И что она оказалась успешной. Не пожалейте часа времени, увлекательно и вдохновляюще.

Рассказ Каца в сжатой форме приводит журналист Илья Шепелин:

Гроссмейстеры из МИДа, не сумевшие депортировать Би-2 в тюрьму РФ теперь обижаются. Публикуют статьи, что они-то типа оч хотели помочь! Только Би-2 не согласились! Да и вообще сами во всём виноваты))

Перечислю самое интересное из поведения МИДа РФ, со слов тех, кто вызволял музыкантов (если есть время – подробно послушайте Каца у Плющева)

Чисто шахматисты! Никогда бы не подумал, что российские дипломаты могут быть такими усердными в отношении своих граждан. Правда, есть нюанс: чтобы этих граждан посадить в тюрьму. Итак:

– дипломаты РФ наслали проверку на концерт Би-2. Это уже стандартная практика для МИДа. Нестандартно то, что в Таиланде обычно разбираются с организаторами концертов, которые оформляют документы для концерта. Тут задержали всех музыкантов

– суд шел на тайском языке, переводчика не было. Разумеется, российское консульство и не подумало предложить музыкантам помочь с переводчиком или адвокатом))

– шустрые дипломаты РФ уже купили авиабилеты, чтобы сказать тайским властям: всё, мы забрать всех музыкантов забираем – они больше не ваша проблема. Забираем даже тех, у кого израильские паспорта! Чтобы депортировать в Израиль. НО ЧЕРЕЗ МОСКВУ) Где Би-2, видимо, задержались бы на ооочень долгую пересадку.

Это просто нескончаемый стыд для российского МИДа

– Вроде как тайским чиновникам были занесены серьезные деньги, чтоб те без шума быстренько организовали депортацию Би-2 в Россию. В пользу этого говорит то, что в миграционную тюрьму приезжал аж сам замглавы всей полиции Таиланда по прозвищу Big Joke и пытался помочь российским консулам утрамбовать Би-2, когда те артачились. Невозможный уровень чиновника для, казалось бы, обычной ситуацией с депортацией. Его, видимо, спугнул бойкий консул Израиля, который требовал присутствия на всех встречах. По-тихому не получилось, Big Joke смылся. [...]

Из перечисленного – наверное, взятку тайским властям не получится доказать фактологически. Но допустим, это домысел, а полицейский Big Joke – просто большой сердечный друг российского консула)

Всё остальное – ну это просто нескончаемый стыд для российского МИДа. У которого, как выясняется, возможности большие, но российским гражданам за рубежом их применение вряд ли понравится)

МИД РФ выпустил заявление, отрицающее причастность российских дипломатов к задержанию музыкантов, – публикации, где об этом сообщается, названы "лживыми". "Авторы вбросов запутались в собственном вранье и ввели в заблуждение свою аудиторию", – говорится в заявлении. Текст завершается выпадом в сторону Израиля.

Алексей Венедиктов

Мид России -

"С пониманием относимся к попыткам израильских дипломатов продемонстрировать возможности по освобождению если не заложников, то музыкантов"

А российский МИД в курсе, что среди заложников, удерживаемых Хамасом, российские граждане?

"Z-патриоты" крайне недовольны и тем, что МИД позволил артистам сорваться с крючка, и тем, как он освещает эту историю.

Захар Прилепин

Би-2 таки вернулись в Израиль.

А не в Россию, где их так ждали.

Не скажу, что хватать за наглые уши наших поуехавших и подохеревших артистов – главная на день сегодняшний задача для государства, но раз уж вы взялись (а вы взялись) – ну так доделывайте до конца.

У Израиля хватка оказалась жёстче

Россия везет в Таиланд, или куда там ещё, триллионы кровных рублей. Точно больше, чем Израиль. У нас наверняка были более весомые аргументы, чтоб всё было по нашему. Но у Израиля хватка оказалась жёстче.

Надо запомнить на будущее определённым лицам. Либо не хватайтесь вообще. А раз уж схватились, так держите. Это ж ваши любимые артисты. На всех ваших мажоростых корпоративах пели. Неужели не соскучились по ним. Какая бы встреча была.

Историк-алкоголик

27 января Захарова походя комментирует ситуацию, мол не удивлена тем, что спонсоров терроризма начали отлавливать по всему миру и вообще их судить надо.

Чем открывает пространство для вбросов и манипуляций.

Менеджер группы, который висит на волоске от увольнения за эпичный факап с нелегальным концертом, начинает биться в радостной истерике: борцов с путинским режимом вот-вот повезут в ГУЛАГ!!! Всем миром спасём народную группу!!!

Подключается эмигрантская шобла.

И вот 1 февраля, когда кейс уже сформирован, новостные агентства подсветили борьбу за свободу музыкантов-пацифистов, сами музыканты уже в Израиле дают интервью о том, что были в шаге от подвалов Лубянки, вылезает Захарова и начинает оправдываться, что никакого давления со стороны российских дипломатов не было, а скоро (!) будет официальное заявление по всему произошедшему.

И кому оно официальное теперь нужно, если сами себя уже три дня, как закопали?

Остается только один вопрос: за что российские власти так возненавидели именно группу "Би-2"? По нынешним временам можно ожидать чего угодно, в том числе – обиды за песню "Полковнику никто не пишет", предполагает журналист Сергей Ерженков:

Государство считает артистов, зарабатывавших творчеством в России, своей собственностью

Наблюдая за тайской эпопеей Би-2, к счастью, благополучно для группы закончившейся, я не могу отделаться от мысли, что тут замешано что-то личное. Кто знает, может быть, Мария Захарова в первый раз поцеловалась на выпускном вечере под песню "Мой рок-н-ролл", а может быть, главному полковнику, остро переживающему свое одиночество, намекнули спустя столько лет, что песня-то про него. Ну посудите сами. Российское консульство заносит деньги полицию Таиланда, чтобы экстрадировать артистов в Россию и устроить над ними показательный процесс. Так по всяком случае рассказывает Кац с ссылкой на информированные источники. Почему Би-2? Среди антивоенно настроенных артистов, давайте уже честно, есть куда более популярные. Слава Би-2 с главной в их творчестве песней о полковнике осталась далеко позади.

Тут определенно что-то личное.

Стал гуглить, кто вообще использовал маркесовское название применительно к главному российскому полковнику и, вы не поверите, попалась статья 2002 года за авторством Проханова.

"По-человечески Путина жаль. Ему, бывшему полковнику КГБ, уже давно никто не пишет. Разве что Глеб Павловский пришлет ему манжету, слегка испачканную в "Фонде эффективной политики", и на ней – несколько странных значков, срисованных с кумранских рукописей. Путин не поймет, тяжело вздохнет и отложит. Отправится кататься на горных лыжах – единственное занятие, которое ему по-настоящему хорошо удается ".



После Михалкова с его дьявольским шабашем на 666 день СВО я бы не стал сбрасывать со счетов эту версию. Там ведь в песне и про холодную войну, и про обнуление ("все начинать сначала"), и про пустые города на линии огня.

Вот вам напоследок цитата из "Сто лет одиночества":

Заблудившись в дебрях одиночества своей необъятной власти, он потерял путеводную нить.

Более простое объяснение предлагает журналистка Фарида Рустамова:

Государство считает артистов, зарабатывавших творчеством в России, своей собственностью, уже даже вне зависимости от их паспорта: например, у одного из солистов Би-2 только израильское гражданство. Власти невыносимо, что высказавшись против войны и уехав, эти люди тоже могут быть успешны и так же собирать залы. Поэтому в странах, куда российские чиновники и спецслужбы могут дотянуться, они устраивают им козни.

Не менее невыносим для государства авторитет артистов и сохраняющаяся связь с российской аудиторией: а вдруг еще перед выборами кто-то известный призовет как-нибудь не так голосовать? Или кто-то еще мега известный уедет? Непорядок. Всех надо запугать до смерти и кого-нибудь демонстративно наказать.

Эта история оставит несмываемое клеймо на репутации российской дипломатии – впрочем, на российских дипломатах и без того клейма негде ставить, пишет руководитель российского отделения Transparency International Илья Шуманов:

Из-за невероятно идиотского решения генконсула России в Таиланде Соснова, российские консульства и посольства во всем мире, скорее всего потеряют часть своего влияния, потому как историю с группой b2 разошлют в другие страны как хрестоматийный пример злоупотребления властью российскими консулами.

А кто же такой генконсул Соснов?

У генконсула России в Таиланде Соснова, который инициировал депортацию группы B2, есть супруга Соснова Инна Давидовна, которая торгует в России заграничными паспортами (мидовскими) через компанию Трофиус (инн:7730311178). Такая деятельность невозможна без поддержки МИДа.

Такой вот бизнес у семьи Сосновых. Еще "Трофиус" занимается китайскими визами, – сам генконсул Соснов курировал азиатский регион в МИД, знает китайский язык, то есть компания "Трофиус", принадлежащая супруге Генконсула Таиланда – это монетизация ресурса Соснова.

Bloomberg со слов своих источников сообщает, что перед МИД РФ поставлена задача преследовать артистов с антивоенной позицией. После истории с "Би-2" это может оказаться затруднительно, комментирует политолог Екатерина Шульман:

Только сегодня утром объясняла Блумбергу, что в этих первых акциях устрашения на расстоянии (Таиланд, Бали) МИД наш собирает легкие плоды: не все ведомства не всех стран ещё поняли, что к настоятельным просьбам российских консульств больше прислушиваться ни в каких случаях нельзя. Это уже не обычный ход торгово-туристических отношений в диапазоне от дружественных до нейтральных, а соучастие в похищении людей с целью их убийства. Но, кажется, осознание приходит даже быстрее, чем я думала. Рискованными останутся территории с очевидно пророссийскими или совершенно нищими режимами. Из остальных кто не понимал, тот уже понял.