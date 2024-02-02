"Пощечина российскому МИДу". Блогеры о вызволении группы "Би-2"

Эпопея группы "Би-2" в Таиланде завершилась: все члены группы благополучно приземлились в Израиле. Музыкантов задержали после концерта на Пхукете за нарушение миграционного законодательства, и российские чиновники пытались добиться, чтобы их депортировали в Россию, где им грозили бы преследования за антивоенную позицию.
Россия своих не бросает, и Израиль своих не бросает. Но есть нюанс
Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил: "Я рад, что благодаря умной и упорной дипломатической работе нам удалось освободить граждан Израиля, арестованных в Таиланде, вместе с их коллегами – иностранными гражданами. Все они на пути в Израиль и чувствуют себя хорошо. "Кто спасает одну душу, словно спас целый мир".
Блогеры радуются за музыкантов и констатируют, что российские дипломаты переоценили свои возможности.
Россия своих не бросает, и Израиль своих не бросает. Но есть нюанс.
Мой панганский друг Игорь Григорьев, который живет тут несколько лет и весь этот сюжет с арестом знает детально, уверяет, что тайские власти действовали строго по закону. "Только те, кто не знаком с историей Таиланда и тайским менталитетом, могли подумать, что тайцы способны под кого-то прогнуться".
Игорь говорит, что окончательное решение принимал лично премьер-министр Таиланда.
Мне в истории с Би-2 больше всех нравятся тайцы. До того, как кинуть МИД РФ на музыкантах, они с ними этот же номер проделали в случае с В. Бутом, которого в 2010-ом продали американцам. С другой стороны, если лохи ничему не учатся, это же не повод их не пользовать.
Таиланд решил, что российские власти хотят использовать его для того, чтобы расправиться с участниками группы Би-2, и принял вполне соломоново решение – не депортировать никого в Россию, а отправить всех оптом в Израиль. "Не впутывайте нас в ваши разборки", – примерно так можно понять решение таиландских властей, и оно в сложившейся ситуации выглядит наиболее разумным.
Где-то на Смоленской площади сейчас ожесточенно сочиняют рассерженный пресс-релиз о недружественных действиях Таиланда.
Мстительная, подлая, мелочная власть, гопник из темной подворотни
Произошедшее на наших глазах чудо – большой дипломатический успех Израиля, который, судя по всему, действовал далеко не в одиночку. И большая пощечина российскому МИДу, который, как выяснилось, в Таиланде не всесилен и сейчас, а не только во времена выдачи Бута.
Другое дело, что Путин выиграл кое-что от этой истории с самого начала. В дело дальнейшего запугивания неугодных, в том числе артистов и музыкантов, этот эпизод внес немалый вклад.
Как хорошо, что все кончилось хорошо! И спасибо музыкантам БИ2 за то, что теперь весь мир еще и это узнал про нынешнюю Россию – мстительная, подлая, мелочная власть, гопник из темной подворотни. Не связывайся ни с одной страной, которая связывается с Путиным.
Хоть убейте, не понимаю чего выиграл Путин. Медийные люди теперь будут понимать, что страны с выдачей представляют опасность? Только в плюс.
А то вот осознание, что летать не надо над фашистскими странами, которые пытаются тебя поймать – появилось только после того, как Протасевича схватили.
Тут все отделались легким испугом, так что во всех смыслах считаю историю позитивной.
И Россию по столу повозили, и людям напомнили, что не стоит беспечно относиться к своей безопасности.
Я очень рад за ребят из "Би-2", которые улетели из Таиланда в Израиль, а также за моего товарища Диму Гудкова и всех, кто помогал в этом, видимо, непростом деле. Рад, что персонажи в России, которые уже раскатали губу и фантазировали о формате показательной порки, оказались разочарованы. И что у всех там, кто верил в успех миссии по депортации в РФ, ничего не получилось.
Просто давили на тайцев, чтобы продержали ребят в клетке
Одновременно не могу не заметить: до какой же степени несовершенен и хрупок наш мир, если мы празднуем как дипломатическую победу то, что должно быть само собой разумеющимся? В этой истории не было даже намека на преступление, за которое полагается экстрадиция, а не депортация. Как в моей ленте написали многие юристы, это было очевидно с самого начала. То есть с правовой точки зрения посадить ребят в самолет и насильно отравить именно в Россию было бы попросту нарушением закона, в том числе закона Таиланда. Если бы такое произошло, это могло больно ударить по имиджу и экономике страны, в которой доля российских туристов, конечно, велика, но не настолько, чтобы брать под козырек, общаясь с российским консулом.
Думаю, что на самом деле и в Кремле, и в МИДе это тоже понимали. И на последнем этапе просто давили на тайцев, чтобы продержали ребят в клетке и потрепали всем нервы подольше. И шум подняли, и Лугового подключили исключительно с тем, чтобы запугать других "неблагонадежных".
Чиновники российского МИДа действительно давили на тайскую полицию и чиновников всеми доступными им способами, говорит на канале Александра Плющева политик Максим Кац, принимавший деятельное участие в вызволении музыкантов.
Послушал целиком рассказ Каца про вызволение Би-2, впечатляет. Надеюсь, кто-нибудь это расшифрует, чтобы осталось в виде текста, полезно будет. Из любопытного там, помимо прочего, – участие экс-олигарха Владимира Гусинского, возможное коррумпирование российской стороной замначальника тайской полиции (это Кац говорит со слов источников), а также вообще то, какая масштабная операция по противодействию российскому МИДу была развернута за кулисами силами общественности. И что она оказалась успешной. Не пожалейте часа времени, увлекательно и вдохновляюще.
Рассказ Каца в сжатой форме приводит журналист Илья Шепелин:
Гроссмейстеры из МИДа, не сумевшие депортировать Би-2 в тюрьму РФ теперь обижаются. Публикуют статьи, что они-то типа оч хотели помочь! Только Би-2 не согласились! Да и вообще сами во всём виноваты))
Перечислю самое интересное из поведения МИДа РФ, со слов тех, кто вызволял музыкантов (если есть время – подробно послушайте Каца у Плющева)
Чисто шахматисты! Никогда бы не подумал, что российские дипломаты могут быть такими усердными в отношении своих граждан. Правда, есть нюанс: чтобы этих граждан посадить в тюрьму. Итак:
– дипломаты РФ наслали проверку на концерт Би-2. Это уже стандартная практика для МИДа. Нестандартно то, что в Таиланде обычно разбираются с организаторами концертов, которые оформляют документы для концерта. Тут задержали всех музыкантов
– суд шел на тайском языке, переводчика не было. Разумеется, российское консульство и не подумало предложить музыкантам помочь с переводчиком или адвокатом))
– шустрые дипломаты РФ уже купили авиабилеты, чтобы сказать тайским властям: всё, мы забрать всех музыкантов забираем – они больше не ваша проблема. Забираем даже тех, у кого израильские паспорта! Чтобы депортировать в Израиль. НО ЧЕРЕЗ МОСКВУ) Где Би-2, видимо, задержались бы на ооочень долгую пересадку.
Это просто нескончаемый стыд для российского МИДа
– Вроде как тайским чиновникам были занесены серьезные деньги, чтоб те без шума быстренько организовали депортацию Би-2 в Россию. В пользу этого говорит то, что в миграционную тюрьму приезжал аж сам замглавы всей полиции Таиланда по прозвищу Big Joke и пытался помочь российским консулам утрамбовать Би-2, когда те артачились. Невозможный уровень чиновника для, казалось бы, обычной ситуацией с депортацией. Его, видимо, спугнул бойкий консул Израиля, который требовал присутствия на всех встречах. По-тихому не получилось, Big Joke смылся. [...]
Из перечисленного – наверное, взятку тайским властям не получится доказать фактологически. Но допустим, это домысел, а полицейский Big Joke – просто большой сердечный друг российского консула)
Всё остальное – ну это просто нескончаемый стыд для российского МИДа. У которого, как выясняется, возможности большие, но российским гражданам за рубежом их применение вряд ли понравится)
МИД РФ выпустил заявление, отрицающее причастность российских дипломатов к задержанию музыкантов, – публикации, где об этом сообщается, названы "лживыми". "Авторы вбросов запутались в собственном вранье и ввели в заблуждение свою аудиторию", – говорится в заявлении. Текст завершается выпадом в сторону Израиля.
Мид России -
"С пониманием относимся к попыткам израильских дипломатов продемонстрировать возможности по освобождению если не заложников, то музыкантов"
А российский МИД в курсе, что среди заложников, удерживаемых Хамасом, российские граждане?
"Z-патриоты" крайне недовольны и тем, что МИД позволил артистам сорваться с крючка, и тем, как он освещает эту историю.
Би-2 таки вернулись в Израиль.
А не в Россию, где их так ждали.
Не скажу, что хватать за наглые уши наших поуехавших и подохеревших артистов – главная на день сегодняшний задача для государства, но раз уж вы взялись (а вы взялись) – ну так доделывайте до конца.
У Израиля хватка оказалась жёстче
Россия везет в Таиланд, или куда там ещё, триллионы кровных рублей. Точно больше, чем Израиль. У нас наверняка были более весомые аргументы, чтоб всё было по нашему. Но у Израиля хватка оказалась жёстче.
Надо запомнить на будущее определённым лицам. Либо не хватайтесь вообще. А раз уж схватились, так держите. Это ж ваши любимые артисты. На всех ваших мажоростых корпоративах пели. Неужели не соскучились по ним. Какая бы встреча была.
27 января Захарова походя комментирует ситуацию, мол не удивлена тем, что спонсоров терроризма начали отлавливать по всему миру и вообще их судить надо.
Чем открывает пространство для вбросов и манипуляций.
Менеджер группы, который висит на волоске от увольнения за эпичный факап с нелегальным концертом, начинает биться в радостной истерике: борцов с путинским режимом вот-вот повезут в ГУЛАГ!!! Всем миром спасём народную группу!!!
Подключается эмигрантская шобла.
И вот 1 февраля, когда кейс уже сформирован, новостные агентства подсветили борьбу за свободу музыкантов-пацифистов, сами музыканты уже в Израиле дают интервью о том, что были в шаге от подвалов Лубянки, вылезает Захарова и начинает оправдываться, что никакого давления со стороны российских дипломатов не было, а скоро (!) будет официальное заявление по всему произошедшему.
И кому оно официальное теперь нужно, если сами себя уже три дня, как закопали?
Остается только один вопрос: за что российские власти так возненавидели именно группу "Би-2"? По нынешним временам можно ожидать чего угодно, в том числе – обиды за песню "Полковнику никто не пишет", предполагает журналист Сергей Ерженков:
Государство считает артистов, зарабатывавших творчеством в России, своей собственностью
Наблюдая за тайской эпопеей Би-2, к счастью, благополучно для группы закончившейся, я не могу отделаться от мысли, что тут замешано что-то личное. Кто знает, может быть, Мария Захарова в первый раз поцеловалась на выпускном вечере под песню "Мой рок-н-ролл", а может быть, главному полковнику, остро переживающему свое одиночество, намекнули спустя столько лет, что песня-то про него. Ну посудите сами. Российское консульство заносит деньги полицию Таиланда, чтобы экстрадировать артистов в Россию и устроить над ними показательный процесс. Так по всяком случае рассказывает Кац с ссылкой на информированные источники. Почему Би-2? Среди антивоенно настроенных артистов, давайте уже честно, есть куда более популярные. Слава Би-2 с главной в их творчестве песней о полковнике осталась далеко позади.
Тут определенно что-то личное.
Стал гуглить, кто вообще использовал маркесовское название применительно к главному российскому полковнику и, вы не поверите, попалась статья 2002 года за авторством Проханова.
После Михалкова с его дьявольским шабашем на 666 день СВО я бы не стал сбрасывать со счетов эту версию. Там ведь в песне и про холодную войну, и про обнуление ("все начинать сначала"), и про пустые города на линии огня.
Вот вам напоследок цитата из "Сто лет одиночества":
Заблудившись в дебрях одиночества своей необъятной власти, он потерял путеводную нить.
Более простое объяснение предлагает журналистка Фарида Рустамова:
Государство считает артистов, зарабатывавших творчеством в России, своей собственностью, уже даже вне зависимости от их паспорта: например, у одного из солистов Би-2 только израильское гражданство. Власти невыносимо, что высказавшись против войны и уехав, эти люди тоже могут быть успешны и так же собирать залы. Поэтому в странах, куда российские чиновники и спецслужбы могут дотянуться, они устраивают им козни.
Не менее невыносим для государства авторитет артистов и сохраняющаяся связь с российской аудиторией: а вдруг еще перед выборами кто-то известный призовет как-нибудь не так голосовать? Или кто-то еще мега известный уедет? Непорядок. Всех надо запугать до смерти и кого-нибудь демонстративно наказать.
Эта история оставит несмываемое клеймо на репутации российской дипломатии – впрочем, на российских дипломатах и без того клейма негде ставить, пишет руководитель российского отделения Transparency International Илья Шуманов:
Из-за невероятно идиотского решения генконсула России в Таиланде Соснова, российские консульства и посольства во всем мире, скорее всего потеряют часть своего влияния, потому как историю с группой b2 разошлют в другие страны как хрестоматийный пример злоупотребления властью российскими консулами.
А кто же такой генконсул Соснов?
У генконсула России в Таиланде Соснова, который инициировал депортацию группы B2, есть супруга Соснова Инна Давидовна, которая торгует в России заграничными паспортами (мидовскими) через компанию Трофиус (инн:7730311178). Такая деятельность невозможна без поддержки МИДа.
Такой вот бизнес у семьи Сосновых. Еще "Трофиус" занимается китайскими визами, – сам генконсул Соснов курировал азиатский регион в МИД, знает китайский язык, то есть компания "Трофиус", принадлежащая супруге Генконсула Таиланда – это монетизация ресурса Соснова.
Bloomberg со слов своих источников сообщает, что перед МИД РФ поставлена задача преследовать артистов с антивоенной позицией. После истории с "Би-2" это может оказаться затруднительно, комментирует политолог Екатерина Шульман:
Только сегодня утром объясняла Блумбергу, что в этих первых акциях устрашения на расстоянии (Таиланд, Бали) МИД наш собирает легкие плоды: не все ведомства не всех стран ещё поняли, что к настоятельным просьбам российских консульств больше прислушиваться ни в каких случаях нельзя. Это уже не обычный ход торгово-туристических отношений в диапазоне от дружественных до нейтральных, а соучастие в похищении людей с целью их убийства. Но, кажется, осознание приходит даже быстрее, чем я думала. Рискованными останутся территории с очевидно пророссийскими или совершенно нищими режимами. Из остальных кто не понимал, тот уже понял.
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