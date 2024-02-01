Лёва Би-2: нас пытались достать за границей

Один из основателей "Би-2" Егор Бортник (Лёва Би-2) связал задержание членов рок-группы в Таиланде с новой кампанией преследования инакомыслящих в России. Об этом он заявил в интервью Русской службе "Би-би-си" вскоре после своего возвращения в Израиль из Таиланда.

Произошедшее Лёва назвал для группы "необычным опытом, когда кто-то пытался их достать за границей". "Я понимаю, что эта операция, видимо, была продумана заранее, но, к сожалению, видите, нашли слабое звено, которое не от нас зависело...Я в России больше жить не буду", - сказал музыкант, когда ждал в аэропорту Тель-Авива рейса из Бангкока с остальными участниками "Би-2".

О том, что Егора Бортника отпустили из-под стражи и он вылетел в Израиль, сообщалось во вторник. В среду вечером стало известно, что из Таиланда в Израиль депортировали и всех других членов коллектива.

Лёва Би-2 единственный участник группы, у которого есть только израильское гражданство. У второго основателя группы Шуры (Александра Умана) помимо израильского есть паспорт Австралии. С ними были пять музыкантов с российским гражданством, у двух из которых - Яна Николенко и Бориса Лифшица - также есть израильские паспорта.

Таким образом израильским дипломатам удалось договориться об освобождении и депортации в Израиль троих музыкантов, у которых нет никакого другого гражданства, кроме российского. Ранее в российском посольстве в Бангкоке настаивали, что трое участников рок-группы могут быть депортированы только в Россию.

В беседе с Би-би-си Егор Бортник отдельно поблагодарил МИД Израиля и консула Эли Сенаэто. По его словам, музыканты с единственным гражданством России после того, как их задержали и решался вопрос о депортации, в письменной форме отказались от разговора с российским консулом. Музыканты "Би-2" открыто выступают против российского военного вторжения в Украину, и после их задержания в Таиланде возникли опасения, что при депортации в Россию им может грозить там уголовное преследование.

В Бангкоке музыкантов содержали в 25-метровой камере на 80 человек. При этом из слов Лёвы Би-2 следует, что особенных претензий к тайским властям у него нет. "Там всё было корректно", - рассказал он Би-би-си.