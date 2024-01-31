Все музыканты группы "Би-2" вылетели из Таиланда в Израиль

Все музыканты группы "Би-2", находившиеся в миграционной тюрьме в Таиланде, депортированы в Израиль. Юрист группы сообщил, что они уже вылетели в Тель-Авив. О процедуре с властями Таиланда договаривался консул Израиля.

Семь музыкантов рок-группы "Би-2" прилетели на остров Пхукет, чтобы дать концерты. 25 января группа была задержана тайской полицией. Артистов обвинили в гастролях без рабочей визы и приговорили к штрафам. После этого они должны были покинуть страну. Несколько дней оставалось непонятным, куда именно их могут депортировать: среди музыкантов есть граждане России, Беларуси, Израиля и Австралии.

Ранее сообщалось, что переговоры с тайской миграционной службой вели представители консульских служб Израиля, Австралии и России. Всё это время артистов содержали на жаре в тюремной камере открытого типа, рассчитанной на 80 человек.

30 января из тюрьмы был освобождён и депортирован в Израиль один из солистов группы Егор Бортник (Лёва Би-2). В среду стороны договорились о вылете в Тель-Авив остальных шести музыкантов.

Поклонники группы опасались, что часть музыкантов, имеющих российское гражданство, будет отправлена в Россию, где они могут подвергнуться политическим преследованиям. Однако, по сообщению The Bangkok Post, сотрудники Совета национальной безопасности Таиланда заверили, что не допустят этого.

Музыканты "Би-2" критиковали российскую агрессию в Украине и политические преследования в России. После начала войны "Би-2" записала несколько антивоенных песен, участники группы переехали в Израиль. В мае прошлого года Минюст России внёс Егора Бортника (Лёва Би-2) в реестр "иноагентов".

Проблемы со въездом или с концертной деятельностью в таких странах, как ОАЭ, Индонезия и Таиланд, в последнее время стали появляться у целого ряда российских музыкантов или артистов, признанных в России "иностранными агентами" или выступавших против войны.

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