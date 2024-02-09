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Пощекотавшую на видео "Родину-мать" жительницу Самары арестовали

Суд в Волгограде арестовал 23-летнюю жительницу Самары Алену Агафонову, обвиняемую в реабилитации нацизма. Причиной стало видео, на котором она "щекочет" монумент "Родина-мать". Агафонова пробудет под арестом до 10 марта.

По вменяемой Агафоновой статье грозит до пяти лет лишения свободы.

Агафонову задержали в московском аэропорту в пятницу, 9 февраля.

Ролик Агафонова опубликовала летом. В июле 2023 года против жительницы Самары возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. В прокуратуре Волгоградской области сочли, что щекотка скульптуры – это "циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия". Агафонову объявили в розыск.

В Следственном комитете Волгоградской области заявили, что девушка несколько месяцев скрывалась за границей и 9 февраля вернулась в Россию.

Также региональный Следственный комитет опубликовал видео с извинениями блогера. "Обращаюсь ко всем жителям России и Волгограда. И прошу никого не совершать такие поступки, как совершила я прошлым летом по своей глупости", – говорит Агафонова на фоне двери.

Ранее Агафонова уже приносила публичные извинения, заявляя, что не хотела "надругаться" над памятником или "посмеяться над историей страны", но дело не закрыли.

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