Посла Нидерландов вызвали в МИД РФ из-за подозрения в вербовке атташе

Посла Нидерландов в России Хиллеса Арно Бесхоор Плуха вызвали в МИД и выразили ему протест из-за попытки завербовать российского военного атташе при посольстве РФ в Гааге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно заявлению МИД РФ, 20 октября к российскому военному атташе в Гааге обратился представитель службы разведки Великобритании и попытался его завербовать.

"За последние годы на территории Нидерландов в отношении российских сотрудников было совершено несколько таких провокаций со стороны иностранных спецслужб, которые, как мы видим, чувствуют себя на голландской территории как дома", – отметили в ведомстве.

Российский МИД также заявил, что в подобных инцидентах участвуют власти и правоохранительные органы Нидерландов. Согласно данным ведомства, сотрудники голландских спецслужб пытались завербовать трёх российских дипломатов, которые ранее были объявлены persona non grata.

Посла Нидерландов также уведомили о том, что "безнаказанные действия спецслужб сопровождаются провокационными медийными вбросами и кампаниями".

МИД Нидерландов эту информацию ещё не прокомментировало.