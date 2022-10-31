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Посла Нидерландов вызвали в МИД РФ из-за подозрения в вербовке атташе

Иллюстративная фотография

Посла Нидерландов в России Хиллеса Арно Бесхоор Плуха вызвали в МИД и выразили ему протест из-за попытки завербовать российского военного атташе при посольстве РФ в Гааге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно заявлению МИД РФ, 20 октября к российскому военному атташе в Гааге обратился представитель службы разведки Великобритании и попытался его завербовать.

"За последние годы на территории Нидерландов в отношении российских сотрудников было совершено несколько таких провокаций со стороны иностранных спецслужб, которые, как мы видим, чувствуют себя на голландской территории как дома", – отметили в ведомстве.

Российский МИД также заявил, что в подобных инцидентах участвуют власти и правоохранительные органы Нидерландов. Согласно данным ведомства, сотрудники голландских спецслужб пытались завербовать трёх российских дипломатов, которые ранее были объявлены persona non grata.

Посла Нидерландов также уведомили о том, что "безнаказанные действия спецслужб сопровождаются провокационными медийными вбросами и кампаниями".

МИД Нидерландов эту информацию ещё не прокомментировало.

  • В марте 2022 года четыре страны ЕС - Нидерланды, Бельгия, Ирландия и Чехия - объявили о высылке большой группы российских дипломатов, заподозренных в шпионской деятельности. Как сообщил МИД Нидерландов, из страны высылаются 17 агентов российской разведки, которые были аккредитованы как дипломаты в различных российских представительствах.
  • В июне этого года Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) заявила о задержании сотрудника военной российской разведки, который пытался устроиться стажером в Международный уголовный суд в Гааге и таким образом получить доступ к секретным данным - в том числе о возможных военных преступлениях России.

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