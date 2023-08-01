Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов о неблагодарности Киева

Министерство иностранных дел Украины во вторник, 1 августа, сообщило о вызове польского посла в Киеве Бартоша Цихоцкого. Отмечается, что причиной стали недавние высказывания Мартина Пшидача, который возглавляет Бюро международной политики канцелярии президента Польши.

В этой связи приводятся слова Пшидача о том, что украинцы якобы недостаточно благодарны Варшаве за её помощь Киеву в связи с продолжающимся военным вторжением России. В недавнем интервью Мартин Пшидач заявил, что Украине пора начать ценить содействие со стороны Польши, в том числе помощь в решении проблем, вызванных блокировкой Россией экспорта украинского зерна.

Офис президента Украины назвал комментарий Пшидача безосновательным. Замруководителя Офиса Андрей Сибига назвал слова польского политика манипулятивными и навязывающими польскому обществу мнение, что Украина вроде бы не ценит поддержку Польши в борьбе с российской агрессией.

Украинская служба Радио Свобода сообщает подробности беседы посла Цихоцкого в МИД Украины. "На встрече было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не отвечают действительности и неприемлемы...Политика не должна подвергать сомнению взаимопонимание и прочность отношений наших народов. Никакие заявления не помешают нам совместно добиться мира и построить общее европейское будущее", – сказал представитель МИД Украины Олег Николенко.