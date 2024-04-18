После начала войны 10 российских военных осудили по статье о фейках

Десять российских военных были осуждены по статье о фейках, которая появилась вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину. На данные судебного департамента при Верховном суде обратила внимание "Медиазона".

Журналисты выяснили, что военных в большинстве случаев судят за разговоры о войне с сослуживцами, которые потом пишут об этих беседах доносы. Первый приговор был вынесен уже в 2022 году – житель Камчатки Илья Карпенко получил штраф в 800 тысяч рублей. Подробности дела неизвестны: его приговор, как и большинство остальных, не опубликован.

В 2023 году суды вынесли ещё девять приговоров военным по статье о фейках. Суд в Карелии оштрафовал 20-летнего срочника Дмитрия Стронова на 700 тысяч рублей за рассказ сослуживцам о Буче, обстрелах мирных украинцев и употреблении наркотиков российскими солдатами. Суд признал это фейками – как признаёт фейковой любую информацию, не совпадающую с версией Минобороны России. Стронов, живший в Украине до 2017 года и считавший себя украинцем, признал вину.

Против Даниила Фролкина дело по статье о фейках возбудили из-за его интервью "Важным историям", в котором он признался в убийстве мирного жителя в Украине. В марте 2023 года Фролкин получил 5,5 лет колонии условно.

В 2024 году новых дел о "фейках" против российских военных в суды пока не поступало, отмечает "Медиазона".