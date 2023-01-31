После начала войны экспорт ЕС в Россию упал на 47%, в СНГ – вырос на 48%

За девять месяцев российского вторжения в Украину экспорт товаров из Евросоюза в Россию сократился на 47%, в страны СНГ – вырос на 48% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Это следует из данных Евростата, на которые ссылаются Euromonitor International и РБК.

Согласно приведённым данным, в Россию после её вторжения в Украину Евросоюз экспортировал товары на 36,3 миллиарда евро (по сравнению с 69,2 миллиарда годом ранее). За то же время в страны СНГ – а именно: в Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан – товаров из Евросоюза поступило на 20,3 миллиарда евро (по сравнению с 13,7 миллиарда год назад).

При этом экспорт из указанных стран СНГ в Россию тоже вырос – почти на 40%, или на 9,4 миллиарда евро в денежном выражении, следует из данных, собранных РБК.

Руководитель отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотас Землис-Балевичус предполагает, что значительная часть товаров, которая поступает в страны СНГ из Евросоюза, перенаправляется в Россию. О том же ранее писали аналитики американского центра Silverado.

Проанализировав данные Евростата, Землис-Балевичус обнаружил более ста возможных "санкционных аномалий", под которыми он понимает крупный экспорт, увеличившийся как минимум вдвое после начала войны, несмотря на введённые против России санкции из-за её вторжения в Украину. Среди таких аномалий: поставки подержанных легковых автомобилей из Литвы в Беларусь, смартфонов и ноутбуков из Чехии в Казахстан, авиационного керосина из Греции в Грузию.

Известно, что в первом полугодии 2022 года Казахстан резко нарастил экспорт смартфонов в Россию – более чем в две тысячи раз в долларовом выражении, согласно официальной статистике Казахстана.

Греция, Кипр, Чехия и Эстония в 3-5,5 раз увеличили поставки санкционных товаров в соседние с Россией страны, подсчитал Землис-Балевичус. Экспорт остальных стран вырос скромнее, не нарастили свои поставки в СНГ только Швеция и Мальта.