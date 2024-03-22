После обстрела Белгорода есть погибшие и раненые

Утром 22 марта при обстреле Белгорода погибла местная жительница и одна из её собак.

Судя по видео, опубликованному телеграм-каналом Shot, один из взрывов произошёл в паре метров от женщины, которая выгуливала двух собак. Жительница Белгорода и одна собака погибли на месте. Другая собака выжила, уточняет Shot.

Информацию о погибшей белгородке и её собаке позже подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что выжившую собаку забрала дочь погибшей. Также, по его словам, при обстреле пострадали два человека – они госпитализированы. В городе и окрестностях есть разрушения. В атаке Гладков обвинил украинскую армию, отметив, что над городом работала российская система ПВО.

Минобороны России заявило, что "пресекло" попытку украинского удара по объектам на территории России, уничтожив восемь реактивных снарядов "Вампир" над Белгородской областью.