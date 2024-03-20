Российские власти сообщили об украинском ракетном ударе по Белгороду

Украинская армия обстреляла Белгород из систем залпового огня чехословацкого производства RM-70 днём 20 марта, сообщило российское министерство обороны. Местные власти сообщают о гибели одного человека, одна из ракет упала перед детским садом, следует из сообщений региональных СМИ и телеграм-каналов.

Удар был нанесён приблизительно в 11-35 утра по местному времени (совпадает с московским). Российская армия отчиталась о перехвате 13 снарядов. Повреждены несколько жилых домов на улице Макаренко, в промышленном микрорайоне Крейда на востоке города.

Ракетную тревогу объявляли и в других городах Белгородской области. По сообщению ТАСС, в результате ударов ранен один человек. "База" и "Мэш" сообщают о гибели одного человека.

Утром 20 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о досрочном начале школьных каникул в приграничных с Украиной районах региона, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе.