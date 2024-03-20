Король умер? Нет, он голый

После выборов Владимир Путин активно обсуждает ситуацию в Белгородской области. Хотя до них российские государственные СМИ удаляли комментарии об обстрелах Белгорода и банили тех, кто об этом писал. Зато российская пропаганда публиковала новости о смерти короля Великобритании Карла III. В интернете появился скриншот с заявлением якобы от Букингемского дворца, что король умер. Но выяснилось, что это фейк, который, по всей видимости, запустила сама российская пропаганда. Паралельно с этим глава российской разведки Сергей Нарышкин рассказывает слухи об отправке французских военных в Украину. Администрация Эммануэля Макрона это опровергает. Почему машина фейкньюз активно работает на Кремль? И как власть учит россиян лжи? Обсуждаем с автором Telegram-канала на "Zzzzzападном фронте без перемен" Иваном Филипповым, журналистом и фактчекером Ильёй Бером и социологом Игорем Эйдманом. Ведущий — Иван Воронин.