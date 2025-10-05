После обстрела в Белгороде вновь перебои с электричеством

В Белгороде, а также в ряде населённых пунктов Белгородской области вечером в воскресенье начались перебои с электричеством - как сообщают местные телеграм-каналы, после удара украинских военных по подстанции "Луч".

В сети появились кадры, на которых слышны звуки взрывов, а также кадры пожара на подстанции.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков записал видео, в котором сказал, что после ракетного обстрела "есть повреждения энергетики". По его словам, белгородские больницы перешли на резервное питание.

Ряд населённых пунктов также остались без водоснабжения из-за отключения насосов.

В то же время, в некоторых районах города подача электроэнергии не прекращалась. В некоторые районы свет вернули.

О пострадавших не сообщалось.

Украинские телеграм-каналы вечером в воскресенье сообщили о взрывах и перебоях с электричеством в Харькове. Город расположен в нескольких десятках километров от российской границы. Белгород находится недалеко от украинской границы.

27 сентября ракетный удар, по утверждениям областных властей, был нанесён по ТЭЦ в Белгороде. Украинские военные этот удар не комментировали. Он привёл к отключению электричества в городе. Восстановительные работы велись больше суток - свет в дома возвращали постепенно. Это был наиболее крупный блэкаут в Белгороде с начала войны.

Российские военные регулярно наносят удары по объектам энергетики на территории Украины, из-за чего в различных районах страны люди остаются без света.