После разрушения Каховской ГЭС четыре канала остались без воды

После разрушения плотины Каховской ГЭС без воды остались четыре системы оросительных каналов. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на спутниковые снимки.

Журналисты изучили спутниковые снимки и увидели, что за две недели после прорыва плотины Каховское водохранилище почти полностью исчезло. В старых руслах остались Днепр и некоторые протоки.

Оросительные каналы обеспечивали водой почти шесть тысяч квадратных километров полей, на которых ежегодно выращивали около двух миллионов тонн зерна в год.

Эксперты Би-би-си утверждают, что район Каховского водохранилища подвержен как риску засухи, так и риску наводнений. Плотина помогала регулировать экстремальные подъемы и понижения уровня воды. Одним из решений для восстановления водной безопасности региона, вероятнее всего, остаётся возведение новой плотины, полагают специалисты.

Территория Каховской ГЭС находится под контролем российской армии. Обрушение плотины произошло в ночь на 6 июня. В результате наводнения были затоплены расположенные по обеим берегам Днепра населённые пункты.

По предварительным данным украинских властей, ущерб от разрушения ГЭС составляет не менее полутора миллиардов долларов. Экологический ущерб оценить пока невозможно.

На подконтрольной Украине правой части Херсонской области по последним данным погибли более 20 человек. На оккупированной Россией части региона погибшими считаются 46 человек. Несколько десятков человек по обеим берегам Днепра считаются пропавшими без вести. Реальное число пострадавших может быть больше.

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