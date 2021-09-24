Россельхознадзор обнаружил во фруктах из Турции бурую монилиозную гниль, а в помидорах — вирус коричневой морщинистости. 23 сентября сотрудники ведомства провели переговоры с Главным управлением продовольствия и контроля Министерства сельского и лесного хозяйств Турции. Российские власти попросили "принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарный безопасности продукции".

Россельхознадзор также сообщил, что по-прежнему фиксирует в овощах и фруктах из Турции повышенный уровень пестицидов.

Сообщения о заражённых турецких помидорах появились за несколько дней до встречи лидеров России и Турции. 29 сентября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проведут переговоры в Сочи. Турецкий президент заявлял, что темой переговоров станут ситуация в Сирии и двусторонние отношения.

22 сентября Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности Украины и никогда не признает аннексию Крыма. 20 сентября МИД Турции заявил, что не признает итоги выборов в Госдуму на территории Крыма, так как Анкара считает незаконным присоединение полуострова к России.

Россия неоднократно приостанавливала ввоз продуктов в страну из различных стран, используя эту меру в качестве инструмента внешней политики. Так, в 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении России из-за аннексии Крыма. В ответ Россия ввела продуктовое эмбарго, запретив поставлять некоторые продукты из этих стран. В перечень в том числе попали фрукты, овощи, молочная и мясная продукция. Санкции вводились сроком на год, но с тех пор неоднократно продлевались и действуют до сих пор.

В 2019 году был введен временный запрет полетов российских авиакомпаний в Грузию, а также усилен "контроль безопасности" ввозимого грузинского вина. Официальная причина — угроза безопасности граждан РФ и значительное снижение качества грузинских вин. Возможная причина — рост антироссийских настроений в результате скандала в парламенте Грузии и многодневных протестов в Тбилиси.

В 2016 году Россия запретила ввозить ряд фруктов и овощей из Турции. Это произошло после того, как 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24 вблизи границы Сирии и Турции.