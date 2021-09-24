В России появится единая система онлайн-голосования на выборах

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что к следующим федеральным выборам будет работать единая система онлайн-голосования. "То, что накоплено в Москве, оно никуда не рассосется, не уйдет, они будут продолжать развивать на своей платформе, что они делают сейчас по разным аспектам московской, городской жизни. Я думаю, что то, что Москва наработала, органично войдет в общую нашу копилку и уже, конечно, федеральные выборы будут проводиться по общим правила на единой платформе", — сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.

Опция отложенного голосования на федеральной платформе онлайн-голосования применяться не будет, заявила Памфилова. "Эта опция, она была очень объемная, когда решили ввести опцию переголосования (в Москве), мы четко сказали, что в федеральном законе не предусмотрено переголосования. Нашли такой компромиссный вариант, назвали его отложенное голосование. Скорее всего, с учетом того, что Москва отработала на этих выборах и взяла на себя ответственность и шквал критики, который был, надо отдать им должное и сказать спасибо, что они это сделали, но это позволяет нам делать выводы, что мы это добровольно делать не будет в дальнейшем", — добавила Памфилова.

После выборов в Госдуму результаты электронного голосования, прошедшего в Москве, опубликовали со значительной задержкой. В шести других регионах, где проходило онлайн-голосование, итоги представили почти сразу после закрытия участков, в Москве — только на следующий день.

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов объяснял задержку тем, что в Москве в отличие от других регионов у избирателей была возможность несколько раз переголосовать. Из двух миллионов избирателей, по его словам, переголосовали 300 тысяч человек, что увеличило время на обработку голосов. В московских одномандатных округах кандидаты, поддержанные "Умным голосованием" сторонников Алексея Навального, выиграли на участках, но проиграли электронное голосование и в результате уступили по совокупности голосов.

Платформа для онлайн-голосования на блокчейне с самого начала была одним из аргументов за надежность онлайн-голосования — ведь задним числом менять уже попавшую в блокчейн информацию нельзя. Но оказалось, что узлы блокчейна находятся на стороне правительства, а внешний наблюдатель не может проверить, как они формируются. Кроме того, подтасовки могут происходить на стороне сайта, где происходит авторизация (то есть "Госуслугах" или их московском аналоге), — и это проверить нельзя, объясняли The Bell эксперты. Об этом же говорили и результаты праймериз перед выборами в Госдуму: несколько пользователей заметили, что участвовали в выборах, хотя на самом деле не делали этого.

Эксперт по блокчейну из крупной российской IT-компании в разговоре с "Русской службой Би-би-си" отметил, что читать из блокчейна в тысячи раз быстрее, чем записывать в него данные. "Это связано с тем, что блокчейн хранит полные копии своих данных на узлах, и чтобы прочитать его содержимое, достаточно прочитать один узел, а чтобы что-то записать, необходимо писать эти данные во все узлы, передавать их по сети, подтверждать и так далее", — объяснил он. При перезаписи и происходит существенная задержка в выдаче результатов: прочитать 2 млн записей — вопрос минут, а вот переписать — на это нужно несколько часов, сказал собеседник издания, напомнив о том, что доступ наблюдателей к системе был на некоторое время отключен.

"Пока нет доступа к блокчейну и подробной инструкции, позволяющей публично проверить весь процесс голосования, говорить о том, что в результаты не вмешивались, нельзя. Иначе можно просто сделать голосование на сайте, как лайки в Facebook, и не мучиться. К тому же, пока мы не можем проверить, что участвовавшие в голосовании люди — не фейковые, смысла говорить о достоверности результатов тоже нет. А решить этот вопрос можно только полной публичностью всех голосующих, когда каждого участника можно отследить по паспорту и прописке, — но это уже нарушает тайну голосования", — заключил в разговоре с The Bell сооснователь компании MixBytes, проводящей аудит блокчейн-систем, Сергей Прилуцкий.