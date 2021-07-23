После слов Лукашенко о "зачистке" в Беларуси запретили более 10 НКО

Власти Беларуси в четверг во внесудебном порядке ликвидировали более 10 некоммерческих организаций. Их обвинили в осуществлении деятельности, которая не предусмотрена их уставами.
По данным Правозащитного центра "Весна", среди них, в частности:
- Офис европейской экспертизы и коммуникации - организация, которая занималась поддержкой гражданского общества в регионах Беларуси
- Youth Labor Rights — организация, оказывавшая правовую помощь молодым специалистам
- Центр правой информации Lawtrend.
- Благотворительная платформа "Имена".
- «Цэнтар прававой трансфармацыі».
- Центр "Живая библиотека"
и другие. Ранее сообщалось о намерении властей ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов и ПЕН-центр, возглавляемый Нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич.
Власти Беларуси не скрывают, что преследование НКО носит политический характер. Александр Лукашенко накануне на совещании с руководством правительства заявлял, что "в небольшой стране" действуют более 2-х тысяч НКО, среди которых, как он выразился, "бандиты и иностранные агенты". "Идёт зачистка" - сказал Лукашенко, отметив, что это непростая задача, поскольку, по его словам, в подпадающих под запрет организациях работают тысячи граждан Беларуси, как он выразился, с "промытыми за чужие деньги мозгами". Слова Лукашенко приводит Белорусская служба Радио Свобода.
С 10 июля в Беларуси у представителей медиа, в редакциях, неправительственных организациях, у правозащитников прошло более 60 обысков. Следственный комитет связал обыски с подозрениями в причастности к теневым финансовым схемам.
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