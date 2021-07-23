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После слов Лукашенко о "зачистке" в Беларуси запретили более 10 НКО

Власти Беларуси в четверг во внесудебном порядке ликвидировали более 10 некоммерческих организаций. Их обвинили в осуществлении деятельности, которая не предусмотрена их уставами.

По данным Правозащитного центра "Весна", среди них, в частности:

  • Офис европейской экспертизы и коммуникации - организация, которая занималась поддержкой гражданского общества в регионах Беларуси
  • Youth Labor Rights — организация, оказывавшая правовую помощь молодым специалистам
  • Центр правой информации Lawtrend.
  • Благотворительная платформа "Имена".
  • «Цэнтар прававой трансфармацыі».
  • Центр "Живая библиотека"

и другие. Ранее сообщалось о намерении властей ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов и ПЕН-центр, возглавляемый Нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич.

Власти Беларуси не скрывают, что преследование НКО носит политический характер. Александр Лукашенко накануне на совещании с руководством правительства заявлял, что "в небольшой стране" действуют более 2-х тысяч НКО, среди которых, как он выразился, "бандиты и иностранные агенты". "Идёт зачистка" - сказал Лукашенко, отметив, что это непростая задача, поскольку, по его словам, в подпадающих под запрет организациях работают тысячи граждан Беларуси, как он выразился, с "промытыми за чужие деньги мозгами". Слова Лукашенко приводит Белорусская служба Радио Свобода.

С 10 июля в Беларуси у представителей медиа, в редакциях, неправительственных организациях, у правозащитников прошло более 60 обысков. Следственный комитет связал обыски с подозрениями в причастности к теневым финансовым схемам.

  • В августе прошлого года в Беларуси начались массовые выступления против фальсификаций на президентских выборах и объявленной ЦИКом победы Александра Лукашенко. Тысячи участников протестов были задержаны, многие рассказали позднее о пытках и издевательствах. Возбуждены десятки уголовных дел.
  • США и Евросоюз не признали Лукашенко легитимно избранным главой государства. Против официального Минска введено несколько пакетов международных санкций.

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