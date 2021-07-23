После слов Лукашенко о "зачистке" в Беларуси запретили более 10 НКО

Власти Беларуси в четверг во внесудебном порядке ликвидировали более 10 некоммерческих организаций. Их обвинили в осуществлении деятельности, которая не предусмотрена их уставами.

По данным Правозащитного центра "Весна", среди них, в частности:

Офис европейской экспертизы и коммуникации - организация, которая занималась поддержкой гражданского общества в регионах Беларуси

Youth Labor Rights — организация, оказывавшая правовую помощь молодым специалистам

Центр правой информации Lawtrend.

Благотворительная платформа "Имена".

«Цэнтар прававой трансфармацыі».

Центр "Живая библиотека"

и другие. Ранее сообщалось о намерении властей ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов и ПЕН-центр, возглавляемый Нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич.

Власти Беларуси не скрывают, что преследование НКО носит политический характер. Александр Лукашенко накануне на совещании с руководством правительства заявлял, что "в небольшой стране" действуют более 2-х тысяч НКО, среди которых, как он выразился, "бандиты и иностранные агенты". "Идёт зачистка" - сказал Лукашенко, отметив, что это непростая задача, поскольку, по его словам, в подпадающих под запрет организациях работают тысячи граждан Беларуси, как он выразился, с "промытыми за чужие деньги мозгами". Слова Лукашенко приводит Белорусская служба Радио Свобода.

С 10 июля в Беларуси у представителей медиа, в редакциях, неправительственных организациях, у правозащитников прошло более 60 обысков. Следственный комитет связал обыски с подозрениями в причастности к теневым финансовым схемам.