В Беларуси обыски у журналистов, в том числе, Радио Свобода и "Белсата"

В Беларуси с утра пятницы проходят обыски у журналистов польского спутникового телеканала "Белсат" и Белорусской службы Радио Свобода.

По информации Белорусской службы, сотрудники силовых структур пришли с обысками, в частности, в квартиру сотрудника Радио Свобода Валентина Жданко. Задержана Инесса Студинская, которой в октябре 2020 года аннулировали аккредитацию на работу в Беларуси. В ее доме также прошёл обыск.

Из сотрудников "Белсата" с обысками пришли к Игорю Ильяшу, Глебу Лободенко, Павлу Можейко, Виктору Ярошуку, Галине Абакунчик, Анне Галете и Евгению Меркису. Галету - ведущую программы "Лукавыя навіны" - после обыска задержали по статье о "массовых беспорядках" и отправили на допрос. Ильяша увезли в неизвестном направлении, пишет "Новая газета". Игорь Ильяш - муж журналистки Екатерины Андреевой, осуждённой за стрим с акции протеста.

Следственные действия с утра 16 июля также проходят у журналистов в Гомеле, Гродно, Витебске, отмечает Белорусская служба Свободы.

Ранее на этой неделе, 14 июля, массовые обыски прошли у сотрудников белорусского правозащитного центра "Весна". Кроме того, представители правоохранительных органов пришли в офисы Белорусской ассоциации журналистов, оппозиционной партии Белорусский народный фронт, Центра экономических исследований Beroc, правозащитной организации "Гендерные перспективы", движения "За свободу", Белорусского Хельсинкского комитета, Союза белорусских писателей. Были задержаны более десятка человек, включая руководителя центра "Весна" Алеся Беляцкого. Обстоятельства связаны с возбужденным в марте уголовным делом по статье об "организации и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".

15 июля следственные действия проходили в офисах общественного объединения "Говори правду", организаций "Гражданский форум" и "АКТ", "Таварыства беларускай мовы", отмечает "Интерфакс".

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 13 июля авторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси "очень активно начали работу по всем НКО, НПО, так называемым западным СМИ". "Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот террор", - добавил Лукашенко.

Независимые белорусские СМИ и центр "Весна" активно освещали протесты, начавшиеся в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года, победителем которых ЦИК страны объявил Александра Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок подряд. Участники протестов требуют отставки Лукашенко. В результате жёстких разгонов выступлений были задержаны тысячи людей. Возбуждены десятки уголовных дел.