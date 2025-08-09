Ссылки для упрощенного доступа

После взрыва на заводе в Стерлитамаке пострадали больше 30 человек

Башкирская содовая компания
Башкирская содовая компания

Утром 9 августа в городе Стерлитамаке произошёл взрыв газовоздушной смеси в кирпичном здании на производственной площадке "Каустик" "Башкирской содовой компании". Как сообщили в региональном МЧС, возгорания после взрыва не возникло.

По данным Минздрава России, госпитализированы 27 человек, из них 21 находится в отделении реанимации и отделении интенсивной терапии.

Следственный комитет сообщаето 36 пострадавших .

Глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин уточнил, что на месте работают 19 бригад скорой помощи, а из Уфы прибыла санавиация с врачами-реаниматологами, комбустиологами и офтальмологом.

В "Башкирской содовой компании" заявили, что причиной взрыва стала разгерметизация технологического трубопровода. Телеграм-канал "112" сообщает, что под завалами могут оставаться люди, есть угроза второго взрыва.

Территорию завода оцепила полиция, подъездные пути перекрыты патрулями ДПС.

