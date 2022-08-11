Последний сюрприз киндера

Сергей Кириенко, главный идеолог Российской Федерации, - человек-перевертыш. То есть он даже в этом похож на яйцо (киндер-сюрприз его историческая кличка). Даже фильм так называется, который снял про него журналист Константин Гольденцвайг "Он либерала до хозяина Донбасса". Но надо брать шире. Хозяина умов! Причем главное увлечение первого зам.главы кремлевской администрации - это лепка или коррекция умов молодых. О тренировочных идеологических лагерях имени Сергея Кириенко - Наталия Шавшукова, Леонид Швец, Дмитрий Морозов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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