Посольство США в Москве заменило свой адрес на сайте на координаты

Посольство США в Москве удалило с главной страницы своего сайта адрес дипмиссии. Вместо названия улицы теперь указаны координаты: 55,75566° N, 37,58028° E.

На внутренней странице сайта с информацией о местонахождении посольства и консульств США в России по-прежнему указан старый московский адрес — Большой Девятинский переулок, дом 8.

Мэрия Москвы сменила адрес посольства США 22 июня. По итогам голосования на платформе "Активный гражданин" территорию вокруг дипмиссии решили переименовать в "площадь Донецкой Народной Республики".

"Странно, когда только началось обсуждение смены их адреса, они были очень позитивно настроены на тему Донбасса и заявили буквально следующее: "Страна должна знать своих героев", - написала в телеграме официальный представитель МИД Росси Мария Захарова.

В мае американская дипмиссия писала, что удивлена, но не оскорблена предложением России переименовать часть площади перед посольством в "площадь защитников Донбасса". Посольство предположило, что переименование проводится в честь украинских солдат, защищающих Украину от агрессии Кремля.