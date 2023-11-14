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Посредник в убийстве Политковской отправился из колонии на войну

Сергей Хаджикурбанов (справа) во время суда (архивное фото)
Сергей Хаджикурбанов (справа) во время суда (архивное фото)

Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов, который был признан судом посредником в организации убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской и осуждён на 20 лет, досрочно освободился из колонии, отправившись на войну в Украину. Об этом сообщает "База".

По данным телеграм-канала, Хаджикурбанов попал в зону боевых действий ещё в конце 2022 года, начав службу в должности командира отделения разведки, а потом стал командиром батальона. Также сообщается, что через полгода службы, после которых заключённые как правило получают помилование, Хаджикурбанов продлил контракт с Минобороны.

Информацию о том, что Хаджикурбанов досрочно освободился из колонии, отправившись на войну в Украину, подтвердил РБК адвокат Алексей Михальчик. По его словам, Хаджикурбанов сначала подписал контракт как заключённый, а сейчас участвует в войне в Украине как "вольнонаёмный военный".

В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженцев Чечни Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева, признанных присяжными исполнителем и организатором убийства Политковской. Гайтукаев впоследствии умер в колонии. Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов был признан посредником в преступлении и получил 20 лет колонии.

По делу об убийстве Политковской к 11 годам заключения был приговорен также бывший сотрудник московской милиции Дмитрий Павлюченков, признавший вину в организации слежки за журналисткой.

Хаджикурбанов до конца отказывался давать показания и заявлял о своей невиновности, утверждая, что обвинение строится только на показаниях Павлюченкова, который оговорил Хаджикурбанова, поскольку должен был крупную сумму денег.

  • Анна Политковская была убита в октябре 2006 года в подъезде своего дома Москве. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской деятельностью, однако, заказчик преступления до сих пор не найден. Многие улики и обстоятельства убийства, как утверждают адвокаты и коллеги Политковской, вели в Чечню, в частности, к её руководству. 7 октября 2021 года истёк срок давности по этому делу.

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