Повязанные кровью. Как сближаются Путин и Ким Чен Ын

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, открывая недавно в Пхеньяне мемориал и музей в память о своих солдатах, погибших в войне против Украины, приветствовал "новую историю дружбы с Россией, написанную кровью". Москва, в свою очередь, пообещала ему скоро подписать с КНДР новый пятилетний план двустороннего военного сотрудничества.

26 апреля в Пхеньяне состоялось торжественное открытие мемориального комплекса и "Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции", как называют в КНДР военнослужащих, сражающихся на стороне России в ее войне против Украины.

В церемонии, приуроченной к "окончательному освобождению захваченной ВСУ части Курской области РФ" (в этом сражении наиболее активно российское командование применяло северокорейские подразделения), участвовали глава КНДР Ким Чен Ын и представители российского руководства, председатель Госдумы Вячеслав Володин и министр обороны Андрей Белоусов. На мемориале выбиты имена как российских, так и северокорейских военнослужащих, погибших в этих боях. Операция ВСУ в Курской области продолжалась с августа 2024 года по апрель 2025 года.

Российский президент Владимир Путин официально поблагодарил Ким Чен Ына "за возведение мемориала в кратчайшие сроки", назвав его "символом дружбы и единства двух народов". В письме Ким Чен Ыну, которое передал Вячеслав Володин, Путин написал, что "самопожертвование северокорейских солдат навсегда останется в сердцах всех российских граждан".

О том, что КНДР отправила своих военных в Россию, стало известно в октябре 2024 года, а Кремль подтвердил это в апреле 2025 года. Информационное агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейскую разведку сообщало, что в боях на российско-украинской границе погибли или получили ранения около шести тысяч северокорейских солдат. По состоянию на начало 2026 года, в прифронтовой Курской области РФ находилось не менее 11 тысяч северокорейских военных – 10 тысяч бойцов и около 1 тысячи военнослужащих инженерных подразделений.

В феврале 2026 года в Пхеньяне для членов семей "героев-бойцов зарубежной военной операции" был возведен новый жилой квартал. Также в память об участниках боевых действий в Курской области в столице КНДР построили что "улицу Новых Звезд".

"Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР" был подписан Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в июне 2024 года в Пхеньяне. Он включает, в том числе, пункт о взаимной военной помощи "в случае агрессии против одной из сторон". Именно после подписания этого договора северокорейские военные были отправлены на фронт в Курскую область, несколько районов которой тогда были захвачены украинскими военными.

В начале июля 2025 года Ким Чен Ын в очередной раз пообещал Владимиру Путину "безоговорочную поддержку" в войне против Украины. Тогда же российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сперва во время очередного визита в Пхеньян, а потом в Москве, заявил, что у России есть только два настоящих военных союзника – Беларусь на западе и КНДР на востоке.

29 апреля южнокорейское издание NK Pro, специализирующееся на новостях из КНДР, сообщило, что по его данным, в сражениях против ВСУ в Курской области погибли не менее 2288 граждан Северной Кореи. Столько имен журналисты насчитали на новых мемориальных колоннах в честь погибших в Пхеньяне. Эксперты, знакомые с северокорейскими реалиями и опрошенные NK Pro, подчеркивают, что этот мемориал с именами погибших призван отныне напоминать Москве, что она "оказалась в большом долгу" перед Пхеньяном.

О том же пишет и южнокорейский сайт "Донга": "На мемориале есть большая черная двусторонняя мраморная плита с именами погибших. На передней стороне выгравированы имена 1144 северокорейских военнослужащих – по 8 имен в ряду в 143 столбцах, всего 1144 имени. На обратной стороне точно так же выгравировано столько же имен погибших в аналогичном формате".

"Мы вписали в этот мемориал новую историю дружбы КНДР и России, написанную кровью, и новую историю справедливости, завоеванную кровью", – цитирует "Донга" речь Ким Чен Ына на церемонии открытия.

Подавляющее большинство северокорейских военных официально прибывали в Россию и на фронт по учебным и рабочим визам. В начале апреля стало известно, что в 2025 году российскими дипломатическими представительствами в стране гражданам Северной Кореи было выдано 36 413 виз. Это почти в четыре раза больше, чем в 2024 году. Большинство северокорейцев получили учебные визы (35 849 в 2025 году и 8616 в 2024 году). При этом еще в 2017 году Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая ужесточает запрет на выдачу разрешений на работу гражданам КНДР. Она обязала государства-члены ООН репатриировать всех граждан КНДР, труд которых используется для получения дохода.

В марте издание "Важные истории" и британский Open Source Centre писали о том, что власти Северной Кореи за два с половиной года поставили для нужд российской армии миллионы боеприпасов. К такому выводу они пришли, получив доступ к документам о перемещениях судов, участвовавших в транспортировке. По их данным, с лета 2023 года четыре российских судна совершили как минимум 112 рейсов в КНДР, в ходе которых в Россию было поставлено от 8 до 11 миллионов боеприпасов. В среднем это около 350 тысяч боеприпасов в месяц, которых российской армии могло хватить примерно на месяц наступательных действий.

На фотографиях церемонии из Пхеньяна заметно, как Ким Чен Ын 26 апреля показательно горячо обнимал не только северокорейских ветеранов войны в Украине, но и Володина и Белоусова. Вячеслав Володин от лица Путина поздравил Кима, правящего Северной Кореей с 2011 года (до него страной управляли его отец Ким Чен Ир и дед Ким Ир Сен) с очередным единогласным переизбранием в конце марта на должность "Председателя государственных дел КНДР" (главы государства). До этого на парламентских выборах возглавляемая Ким Чен Ыном Трудовая партия Кореи победила с результатом 99,93 процента голосов. Андрей Белоусов вручил всем северокорейским военнослужащим, участвовавшим в боях в войне против Украины, российские ордена Мужества.

Ким Чен Ын начал активно и публично восхвалять своих павших в боевых действиях против Украины солдат с лета прошлого года, как "верных героев, принесенных в жертву" ради того, что он несколько раз назвал "священной войной против возглавляемого США глобального порядка". Он приглашал семьи погибших на государственные банкеты, дарил им новые квартиры и награждал вернувшихся орденами и осыпал другими благами, особенно ценными в его стране, где большинство рядовых граждан живут в нищете.

В выступлении на церемонии 26 апреля Ким Чен Ын опять пообещал, что КНДР продолжит поддерживать "все военные усилия России", назвав их основой для долгосрочного сотрудничества с Москвой. Он и Белоусов говорили о том, как "придать военному сотрудничеству двух стран устойчивую долгосрочную основу". По данным российского министерства обороны, в этом году ожидается подписание Москвой и Пхеньяном расширенного плана военного сотрудничества на период с 2027 по 2031 годы.

Ряд военных аналитиков указывают на то, что решение Ким Чен Ына участвовать на стороне России в войне против Украины объясняется многими стратегическими, военными и практическими обстоятельствами – и одну из них можно увидеть на официальных фотографиях северокорейского государственного информагентства ЦТАК с церемонии открытия "Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции".

Очевидно, что Пхеньян таким способом получил доступ к широкому перечню современной трофейной военной техники, которую западные союзники поставляли Киеву. И очевидно, что перед тем как попасть в музей все эти машины были внимательно изучены северокорейскими инженерами – причем далеко не все из доставшегося северокорейской армии, по понятным причинам, попадает в открытые экспозиции.

Возможно, еще важнее то, что когда Ким Чен Ын пришел на помощь Путину, сам он переживал один из самых тяжелых периодов за все время своего пребывания на посту. В 2019 году провалились его важные личные встречи с президентом США Дональдом Трампом. Затем последовала пандемия COVID-19, еще больше изолировавшая Северную Корею от внешнего мира.

Но вторжение России в Украину все изменило. Представители южнокорейской разведки утверждают, что Москва ответила КНДР взаимностью, поставив туда топливо, продовольствие и военные технологии, которые помогают модернизировать северокорейские вооруженные силы. Помощь России также повысила авторитет Ким Чен Ына на международной арене – в сентябре прошлого года он стоял в качестве равноправного почетного гостя вместе с Владимиром Путиным на трибуне в Пекине на военном параде, организованном китайским лидером Си Цзиньпином.

При этом Северная Корея как была, так и остается самым таинственным и изолированным государством мира. Никто даже не знает, сколько вообще еще может править Ким Чен Ын – так как в последние месяцы эксперты все чаще обсуждают то, что он, из-за проблем со здоровьем и по другим причинам, уже готовит себе преемника – вернее, преемницу. Это – его совсем юная дочь Ким Чжу Э, которой то ли 13, то ли 14 лет. Она стала постоянно сопровождать своего отца на всех мероприятиях и необыкновенно часто упоминаться в северокорейских СМИ.

С весны 2024 года газеты и телевидение Северной Кореи называют ее официально "великим наставником". Это практически королевский титул, предназначенный лишь для диктатора Северной Кореи и его предполагаемого преемника. Самого Ким Чен Ына называли "великим наставником", когда его начали экстренно готовить к тому, чтобы он занял кресло своего отца Ким Чен Ира.

Недавно эта теория вновь получила подтверждение, после того как видео и фотографии Ким Чжу Э, управляющей на месте механика-водителя, под присмотром отца, боевым танком во время военных учений, были опубликованы северокорейскими государственными СМИ. В кадре Ким Чен Ын, сидящий на танковой броне в процессе езды, улыбается и время от времени наклоняется, чтобы поговорить с дочерью, которая постоянно напряженно смотрит вперед.

Лим Ыль-чхоль, аналитик Института дальневосточных исследований в Сеуле, в интервью The New Yort Times отмечает, что то, что Ким Чжу Э в столь юном возрасте отец окружает именно милитаристской и воинственной символикой, явно является продуманной стратегией. Ким Чен Ын, очевидно, стремится придать дочери нужный имидж, необходимый для управления глубоко патриархальной политической системой Северной Кореи. "Для того чтобы молодая женщина заняла пост верховного лидера страны, ей очень важно показать, что у нее есть военный опыт и знания, которые позволяют ей во всем быть наравне с мужчинами", – подчеркивает он.

Есть и мнение, что создание столь публичного и торжественного образа для дочери Ким Чен Ына – пока что лишь попытка закрепить образ всей семьи Кимов как абсолютной, первой в мире "коммунистической монархии", чтобы избежать любого вероятного соперничества в борьбе за пост главы государства со стороны других высших чиновников КНДР. Однако многие южнокорейские и западные аналитики все же уверены в том, что именно Ким Чжу Э выбрана в качестве наследницы отца – и рано или поздно она может стать первой женщиной в истории КНДР на посту высшего руководителя.