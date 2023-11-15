Коммерческие клиники на захваченном Россией полуострове отказались от проведения процедур по искусственному прерыванию беременности. Такое решение могло быть принято под давлением оккупационных властей, которые хотят установить полный контроль над репродуктивной сферой. Ограничение доступа к абортам нарушает базовые права женщин и при этом никак не помогает решить демографические проблемы.

Частные клиники в аннексированном Крыму перестали оказывать услуги по искусственному прерыванию беременности. По словам назначенного российскими властями министра здравоохранения республики Константина Скорупского, главы медицинских учреждений пошли на этот шаг добровольно. Теперь для проведения аборта жительницы полуострова вынуждены обращаться в государственные больницы. Оккупационные власти рассчитывают, что это поможет им принять "взвешенное и обдуманное решение относительно сохранения или прерывания беременности".

Без права выбора

В трех частных клиниках полуострова корреспонденту Радио Свобода подтвердили, что процедура прерывания беременности больше недоступна, хотя раньше предоставлялась. В крымской сети клиник "Генезис" страница с соответствующей услугой на сайте медучреждения больше не открывается. "В нашей клинике прерывание беременности не делают, но мы можем подготовить женщину к этой процедуре", – сообщили в севастопольском медицинском центре "Мята".

В севастопольском филиале сети клиник Medical On Group, которая имеет отделения в регионах России, заявили, что по-прежнему проводят процедуру прерывания беременности, но только медикаментозным путем и только на сроке до шести недель.

Жителей Крыма новость об отказе коммерческих клиник от проведения абортов расстроила, но не удивила. "Очередные запреты – то ли от бессилия, то ли от слабоумия. Как с алкоголизмом бороться вырубкой виноградников", – написал в одном из городских чатов севастополец по имени Влад. Другая крымчанка рассказала историю о том, что в государственной поликлинике ее знакомой отказались проводить процедуру, "потому что врач – верующая, а аборт – это грех".

По мнению жителей полуострова, ограничение возможности искусственно прервать беременность не решит проблему низкой рождаемости: "Помогали бы потенциальным родителям свое жилье получить или зарплату в регионе повысили, и желающих аборт делать в разы меньше бы стало. Но проще и дешевле ведь аборты запретить".

Того же мнения придерживаются и местные врачи. По словам главного врача Симферопольского клинического родильного дома №2 Ильи Глазкова, в Крыму примерно треть женщин решаются на аборт из-за нехватки денег для рождения и воспитания ребенка.

Некоторые крымчанки настаивают на том, что новая инициатива нарушает их базовые права. "Мне повезло: [противозачаточные] таблетки – мои друзья, но мне хотелось бы самой распоряжаться своим телом и жизнью. Очень многие врачи плевать хотели на мнение женщин (как и государство) и просто могут отказать в проведении аборта. Почему моя матка не моя? Я хочу право выбора", – говорит Людмила Павлова.

Крыму навязывают российские порядки

Российские власти с 2014 года незаконно контролируют Крымский полуостров. И одновременно в самой России активизировались усилия государства по снижению числа абортов.

Российские политики и чиновники предлагали вводить штрафы для врачей и больниц, которые не дают женщинам времени на раздумья при прерывании беременности. Также предлагалось создавать абортарии в системе Федеральной службы исполнения наказаний и проводить процедуры по прерыванию беременности только там. Депутат Госдумы Виталий Милонов требовал приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание. В этом году Министерство здравоохранения РФ выступило за запрет свободной продажи препаратов для медикаментозных абортов в аптеках.

Полномочия по введению особых ограничений и запретов в этой сфере возложены на региональные власти. В последние месяцы в Челябинской и Курской областях, а также в Татарстане коммерческие медучреждения после "консультаций" с чиновниками отказались от проведения абортов. В Мордовии и Тверской области были приняты региональные законы об ответственности за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Такой же законопроект внесли и в парламент Тамбовской области. Нарушителей ждут крупные штрафы вне зависимости от того, дошло дело до аборта или нет. Теперь эта тенденция затронула и аннексированный Крым.

Государственные учреждения Крыма пока продолжают проводить процедуру искусственного прерывания беременности – по российским законам, действующим на полуострове, она включена в систему обязательного медицинского страхования. Однако в государственных клиниках из-за бюрократии и нехватки врачей подготовительный процесс растягивается на неопределенный срок.

"Вообще порядок такой. Сначала запись на прием – это две недели минимум ждать. Потом анализы – еще неделя, потом – госпитализация и уже аборт. С таким порядком записи довольно сложно не проморгать допустимые сроки. Сейчас аборт разрешено делать только до 12-й недели. Короче, делают все возможное, чтобы у женщины не осталось никаких других вариантов, только как рожать", – рассказала Радио Свобода сотрудница одной из государственных поликлиник аннексированного Севастополя (ее имя известно редакции, но не публикуется из соображений безопасности. – Прим. РС).

Принудительное консультирование

В Крыму действуют правила, по которым женщина, желающая сделать аборт, должна предварительно пройти "медико-психологическое консультирование".

"Во всех женских консультациях Крыма пациентки, обратившиеся к гинекологу по поводу прерывания беременности, направляются на проведение психологического доабортного консультирования. Специалисты помогают женщине разобраться в себе и мотивах своего решения, информируют о возможных мерах поддержки со стороны государства", – объяснил смысл процедуры назначенный Россией министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

Согласно приведенной им статистике, с начала года в государственные клиники полуострова обратилось 1037 женщин, решивших сделать аборт. После профилактической беседы примерно пятая часть из них (219 человек) передумали прерывать беременность. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, подчеркнул чиновник.

В некоторых клиниках беременным женщинам настоятельно рекомендуют обратиться за "психологической помощью" в благотворительный фонд "Женщины за жизнь", который финансируется российским государством. Как выяснили в движении "Феминистское антивоенное сопротивление", телефонные консультанты фонда отговаривают женщин от прерывания беременности при помощи лжи, запугиваний и манипуляций.

Собеседница Радио Свобода, работающая в севастопольской государственной поликлинике, подтверждает, что избежать принудительного консультирования в стенах больницы невозможно: "Беседы проводились всегда и везде. Часто на такие встречи батюшку приглашают".

Православная церковь традиционно играет ведущую роль в борьбе с абортами. На круглом столе в крымском минздраве, по итогам которого частные клиники полуострова решили отказаться от услуг по прерыванию беременности, присутствовал представитель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Ранее в Русской православной церкви предлагали лишить замужних женщин возможности делать аборт без согласия супруга, а на днях глава церкви патриарх Кирилл (Гундяев) призвал запретить склонять женщин к абортам – и тогда численность населения якобы начнет расти "просто как по движению волшебной палочки".

Давление на врачей

По словам представителя Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Софьи Русовой, врачи и сотрудники частных клиник, с которыми она общалась, не считают нормальным отказ от абортов. Они выступают за то, чтобы эта процедура была разрешена как в платных, так и в государственных клиниках. Но бороться за это они не готовы.

"Естественно, частные клиники не будут в публичном поле воевать ни с Минздравом, ни с Госдумой, ни с лоббистами патриархальных ценностей. Частные медицинские учреждения зарабатывают огромные деньги. И рисковать этим ради отстаивания права женщины на аборт – давайте будем реалистами – вряд ли кто-то будет. Бизнес важнее", – говорит Русова.

Нет взаимосвязи между демографией и абортами

Снижение доступности абортов нарушает права женщин, которые закреплены в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в Конституции и в законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", говорит доктор юридических наук, профессор Московского гуманитарно-экономического университета Андрей Кротов.

"Вмешательство органов публичной власти в функционирование частной медицинской организации недопустимо. Проведение государственными чиновниками "переговоров" с представителями частных медицинских организаций, по итогам которых те добровольно отказываются от проведения абортов, тем более, когда отсутствует доступная и качественная возможность проведения абортов в государственных медицинских учреждениях, представляется произволом. Региональные власти нарушают основные принципы охраны здоровья – приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи, а также доступность и качество медицинской помощи", – отметил эксперт в беседе с Радио Свобода.

По мнению Андрея Кротова, многое будет зависеть от реакции общества: "Действующий сегодня "мягкий" запрет абортов в частных медицинских организациях, в случае отсутствия сильного протестного движения со стороны населения, вполне может при усугублении демографического кризиса перерасти в фактически полный запрет абортов".

При этом запрет на искусственное прерывание беременности никак не помогает решению демографических проблем.

"Нет взаимосвязи между демографией и абортами. Есть огромное количество научных работ о том, что запрет абортов никак не влияет на картину демографии. И сейчас, конечно, все эти патриархальные группировки получили козырь для того, чтобы под историю с военными действиями говорить о демографических проблемах и запрещать аборты. Но это совершенно ненаучный подход", – отмечает Софья Русова.

"Последствия снижения доступности абортов ясны из истории как минимум советского государства. После выхода постановления правительства СССР "О запрещении абортов…" в 1936 году законным стал считаться лишь аборт, произведенный по медицинским показаниям, но это не привело к резкому всплеску рождаемости, а лишь перевело аборты в латентную форму. Оценивая в целом опыт капиталистических стран Западной Европы, США, социалистических стран Восточной Европы… не ясно, по каким причинам в современном российском обществе запрет абортов приведет к увеличению рождаемости", – соглашается Андрей Кротов.

Украинский опыт

Поскольку Крым находится под российской оккупацией, украинские законы на полуострове в настоящий момент не действуют. В Украине искусственно прерывать беременность разрешено на сроке до 12 недель (по медицинским показаниям – до 22 недель). Процедуру проводят как в государственных, так и в частных клиниках.

Из-за полномасштабной войны жителям Крыма сложно попасть на подконтрольную Киеву территории Украины. Это может привести к тому, что при введенных на полуострове ограничениях на прерывание беременности станет популярным "абортивный туризм" из аннексированного Крыма в те российские регионы, где эта сфера пока не регулируется настолько жестко.

До полномасштабного российского вторжения в Украину частота абортов в стране (258 процедур на 100 тыс. живорожденных) мало отличалась от среднего уровня стран Европейского региона ВОЗ (202 процедуры). Число абортов в Украине постепенно снижалось. Тем не менее в мае 2022 года на сайте президента Украины появилась петиция о запрете искусственного прерывания беременности на время войны. Предложение раскритиковали в обществе, оно набрало минимальное число голосов и было отклонено.