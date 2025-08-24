Пожар на Новошахтинском НПЗ продолжается четвертый день

Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, который был атакован украинскими беспилотниками в ночь на 21 августа, продолжается уже четвертый день.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что площадь пожара удалось сократить.

"Помимо пены, пожарным потребовалось большое количество воды. Из-за этого в населенных пунктах возникли перебои в водоснабжении. Почти везде они уже устранены", – заявил чиновник. При этом около восьми тысяч жителей города Красный Сулин и нескольких поселков все еще остаются без водоснабжения.

"Всего в ликвидации ЧС задействовано 412 человек и 150 единиц техники. Для тушения пожара дополнительно привлекались два пожарных поезда, сейчас задействован только один", – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Генштаб ВСУ подтвердил удар по НПЗ, который считается одним из крупнейших поставщиков топлива на юге России.