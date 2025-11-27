Пожар в Гонконге: десятки погибших, сотни пропали без вести

Не менее 55 человек погибли, около 80 пострадали в результате сильнейшего пожара в Гонконге, в жилом комплексе в районе Тай-По. По данным властей, больше 60 человек всё ещё заблокированы в семи многоэтажных зданиях, где случился пожар. Почти 300 жителей числятся пропавшими без вести.

Всего в семи 31-этажных корпусах находятся две тысячи квартир, в которых проживают почти пять тысяч жителей. В комплексе проводился ремонт, поэтому здания были затянуты защитными сетками.

Пожар начался днём в среду, 26 ноября. Огонь сначала охватил строительные сетки и бамбуковые леса, которыми были обшиты башни, а потом перекинулся на внутренние помещения.

Горящие фрагменты защитной сетки обрушивались на землю. В четырёх из семи зданий огонь удалось взять под контроль, но верхние этажи трёх 31-этажных корпусов продолжают гореть.

По предварительным данным расследования, быстрое распространение огня было вызвано легковоспламеняющимся пенополистиролом, которым были закрыты окна лифтов на каждом этаже. Этот материал, как отмечают власти, способствовал распространению огня по коридорам и возгоранию квартир.

Наружные строительные конструкции — бамбуковые леса и зелёная сетка, использовавшиеся при ремонте с июля 2024 года, — также не соответствовали нормам пожарной безопасности.

Три человека — два директора и консультант подрядчика, занимавшегося ремонтом — арестованы по подозрению в непредумышленном убийстве. По версии следствия, подрядчик использовал несоответствующие материалы для лесов и закрыл окна пенополистиролом, что стало одной из ключевых причин трагедии.

Полиция проводит обыски в помещениях управляющей компании, отвечавшей за комплекс. Правительство Гонконга распорядилось проверить все муниципальные жилые комплексы, где идёт капитальный ремонт.

Трагедия уже превзошла по числу погибших пожар в здании Гарли 1996 года, когда погиб 41 человек.

В связи с произошедшим кампания перед выборами в Законодательное собрание Гонконга, назначенными на 7 декабря, власти рассматривают возможность переноса голосования.

Полномасштабные спасательные работы продолжаются. Из зданий эвакуируют жильцов и домашних животных.