"Пожиратели смерти втянули нас в ад". Соцсети о войне с Украиной

С начала российского вторжения в Украину в соцсетях не смолкают голоса россиян, не поддерживающих действия своего правительства.

Наташа Барбье

Гнев. Стыд. Горе. Проклинаю

Александр Смирнов

Руководство России и лично узурпировавший власть так называемый «президент», а также нелегитимная с 2011 года Госдума начали войну, рискуя вступить в противостояние со всем миром, воображая себя неким «третьим римом», подобно тому, как когда-то вступил в тотальную войну «третий рейх». Мир, который существовал до сегодняшнего дня, более не существует. Все те, кто сохранил российское гражданство, но живёт за границей, как и все, кто живёт в России, почувствуют последствия этого страшного и преступного агрессивного решения властей в Москве. Нападение на Украину перечёркивает прошлую реальность. Впереди - неведомое. Я, сохранивший паспорт РФ до сего дня, заявляю от своего личного имени - прокляты будут поджигатели войны! Ответственность за ее начало только на том, кто ее начал - это Путин и его клика. Я желаю им политической гибели и человеческого суда. Других слов у меня сейчас нет.

Галина Тимченко

Эти упыри, безумные пожиратели смерти втянули нас за собой в ад войны. Это первобытный ужас. И если я когда-то давно никак не могла понять, как происходит расчеловечивание, что такое настоящее зло, то вот оно прямо здесь. Восемь лет назад я уехала из Москвы, думала, не навсегда. Увы. "Закрой за мной, я не вернусь".

Александр Гельман

Сейчас, сегодня, в эти часы мы должны требовать одно, самое главное, самое немедленное: прекратить огонь, прекратить военные действия, прекратить убивать, разрушать, калечить. Никакого оправдания военным действиям нет. Нравственные, политические оценки потом. Сейчас должно быть сделано всеми правительствами мира, всеми гражданами мира все необходимое для прекращения боевых действий, для прекращения объявленной Путиным военной операции. Огонь должен быть прекращен с обоих сторон. Жизнь и здоровье людей на первом месте.

Переговоры вместо войны! Дипломаты вместо генералов!

Екатерина Барабаш

Просто маленькое наблюдение. Я сегодня в состоянии полного душевного ступора бесцельно шлялась по району - заходила в магазины, в аптеки, в кафе, по каким-то мелким делам туда-сюда, слушала разговоры. Так вот - никто нигде ни разу не упомянул войну. Ее нет. Просто нет. Она никого не интересует, кроме кучки людей в фейсбуке и тех, кто вышел сегодня на протест. Слово "война" я услышала один раз - от курьера, который привез мне матрас. "Я очень спешу, - протараторил он, - на войну иду, нас посылают. Я ведь военнослужащий, а курьером просто подхалтуриваю". "Удачи", - брякнула я на автомате. Он вежливо поблагодарил и ушел. "Боже, что же я такое сказала?!" - изумилась я собственной тупости. Не поленилась, выскочила, догнала его в дворе - "Никакой удачи вам - только поражение. И покалечьтесь там как следует!" Да простят меня небеса. Этот человек ехал убивать моих детей, друзей, родственников.

Максим Юсин

Это, наверное, самое страшное, самое ужасное утро в моей жизни. Проснуться и прочитать, что пишут тебе киевские друзья: у нас взрывы. А при этом в подкорке -- слова, которые помнишь с детства, уже на генетическом уровне: 22 июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. И вот снова бомбят. Не немцы.

Как дальше жить с этим? Не знаю. Вот прямо сейчас, в данный момент, жить не хочется.

Потом я приду в себя, обрету (я надеюсь) свое обычное хладнокровие. Буду пытаться, как раньше, анализироваться события, разбираться в ситуации, привыкать к новой реальности, которая теперь надолго. Буду пытаться (в текстах, в комментариях, в выступлениях на ТВ) не использовать оценочную, эмоциональную лексику. Ну а как иначе? Не скажешь же с экрана: «это пиздец»?

С моими украинским друзьями, приятелями, бывшими друзьями (есть и такие) в последние годы мы часто спорили. Порой до крика, до мата. У каждого – своя правда. Так было -- и так, видимо, будет и дальше. Но сегодня, в это страшное утро, я хочу сказать. Я с вами. Я не изменился. Я такой, каким вы меня знали (и, надеюсь, любили – или хотя бы уважали). Вы для меня не враги – и никогда ими не станете.

Я хочу, чтобы вы все были живы. Я хочу, чтобы мы еще когда-нибудь встретились и обнялись.

Простите за то, что мы не смогли предотвратить это…

Другие задаются вопросом, что они сделали не так.

Илья Жегулев

Вот вы, предположим, русский. Что вы сделаете, чтобы не допустить войну? Что можно было сделать? Я правда теряюсь, пытаюсь понять, могли ли мы что-то сделать, и что не сделали.

Анатолий Голубовский

Расплачиваемся за 30 лет компромиссов, легкомыслия и прагматичности. Никто не верил, что цена будет такой высокой

В центре Москвы вечером собрались те, кто протестовал против войны. Полиция задержала более 500 человек, в том числе правозащитницу Марину Литвинович. Философа Григория Юдина избили и увезли в ОВД в бессознательном состоянии.

Протесты прошли более чем в 50 городах России, число задержанных по стране приблизилось к 1800.

Кому-то кажется, что протесты были недостаточно многочисленными, кто-то, наоборот, считает, что по нынешним временам и такие цифры впечатляют.

Татьяна Малкина

ходила на пушкинскую и рада. видела изумительно много молодых людей и совсем молодых. не было типичного для последних лет нафталинового состава, никаких привычных друзей и знакомых кролика. совершенно новые лица. скорей спокойные.

было немало, с моей точки зрения, народу. для сегодня - много. это три года назад мы ходили нашими вегетарианскими многотысячными маршами по бульварам, размахивая какими угодно стягами. а сегодня каждый, идущий в сторону условной пушкинской, по умолчанию должен обладать запасом прочности в 15 суток (это я даже не говорю о рецидивистах), должен мочь позволить себе такое. [...]

я не знаю как объяснить братьям-украинцам, что нет и не может быть сегодня никакой надежды на протесты россиян, на мифические выходы миллионов на площади, на бурление масс, которое заставит одуматься правителей. что даже три тысячи свинченных, даже десять тысяч по всей россии (такого пока что не бывало вовсе) никак, совсем никак не повлияют на ход катастрофы, на действия [обезумевших]. что на это просто не надо рассчитывать. так вышло.

я не могу передать словами, как мне бесконечно жаль. я бессильна. я виновата. я с вами, как могу.

нет войне

Некоторым комментаторам сложно поверить, что кто-то из их соотечественников может поддерживать войну.

Vladan Rains

Я не могу переварить это безумие. Стала ли эта война возможной потому, что Путин полностью утратил связь с реальностью? Ну то есть ему же приносят папочки, в которых написано, что 90% россиян его поддерживают.

Но эта война с Украиной не нужна НИКОМУ, кроме пропагандистов и каких-то единичных поехавших.

Чтобы вы понимали: мой отец — тот ещё имперский шовинист, контуженный ветеран Афганистана, инвалид, который [не на полной ставке] работает слесарем на заводе, относящемуся к военно-промышленному комплексу.

Весь его мир — это те самые простые российские мужчины, которые были «крымнаш», которые публикуют в одноклассниках мемы про ностальгию по Сталину и фотографируют своих малолетних детей в военной форме.

И сегодня они проклинают Путина.

Ну то есть. Аннексия Крыма, например, проходила на фоне невероятного патриотического угара, Путина действительно тогда поддерживали. Но то, что происходит сейчас — [нафиг] не сдалось никому.

Но "государственники", выступающие за "миротворческую операцию", конечно же, никуда не делись.

В провластных блогах призывают цензурировать мнение противников войны.

Дмитрий Аграновский

8 лет мы пытались найти хоть какой-то компромисс, а нам в ответ плевали в лицо. Но всяческому терпению приходит конец. Нашу миротворческую операцию на Донбассе полностью и безоговорочно поддерживаем.

Деятельность "пацифистов" в интернете и в оффлайне должны своевременно блокировать спецслужбы.

Андрей Мальцев

Это братоубийственная война сообщает нам Венедиктов путем эфира Эха Москвы. Напоминаем, что во время войны на радиостанцию приходит военный цензор.

Пропагандисты продолжают настаивать, что в конфликте виновата Украина.

Маргарита Симоньян

Я хотела бы обратиться к нашим, которые не понимают. Вы сейчас пишете, что вам стыдно быть русскими, вам стыдно за Россию. Вам стыдно, собственно говоря, за что?

Вы обвиняете собственный народ. А мне было стыдно все эти восемь лет за Россию, что мы ничего не делали. Я понимала одним полушарием, что называется, что для того, чтобы что-то сделать, чтобы это не привело к катастрофе, к этому надо подготовиться.

Одной стороной мозга понимаешь, а сердцем стыдно. И думаешь: 'Ну как же так! Восьмой год пошел — и ничего!'

Граждане, вы думаете, мы, тут собравшиеся, просто любим войну? Нам нравится, нам хочется, мы на самом деле такие оголтелые, что, несмотря ни на какое кровопролитие, дайте нам дойти до Берлина, и все? Мы такие имперцы и такие садисты? Конечно, нет.

Вам же об'яснили: никто не трогает мирное население, не бомбит мирное население, не расстреливает мирное население, делает все для того, чтобы это мирное население не пострадало.

Мирное население Донбасса между тем все эти 8 лет страдало в результате действий России, напоминает Тихон Дзядко:

Мне тридцать пять лет, и я страшно наивен. Возможно, я идиот, но я все время ухватываюсь за какие-то ниточки надежды. Я все время жду, что вот сейчас плохо, но завтра может стать лучше. И до 5:50 я надеялся, что хуже не будет. Но стало не просто хуже. Разрушился мир.

Моя страна вторглась, напала на соседнюю. Солдат моей страны отправили убивать жителей соседней страны. Страны, где живет крестный отец моего сына – сейчас он сидит с собранным «тревожным чемоданом». Страны, которую я люблю за ее красоту и людей. Страны, куда я любил приезжать на выходные.

Прочитав последний абзац, пропагандисты, отплевываясь слюной и кровью, заорут «А как же дети Донбасса – их не жалко?» Их очень жалко. И детей, и взрослых. И с самого начала конфликта на Дожде мы проводили марафоны и специальные эфиры против этого конфликта. Но просто конфликт этот на протяжении 8 лет взращивает и поддерживает моя страна. Именно она делала все для того, чтобы он не был разрешен. С самого первого дня – с самого первого «гиркина» и «бородая», приехавшего в Крым, а потом и на восток Украины. Моя страна сделала все для того, чтобы была война. А в последние недели сделала все для того, чтобы у нее появились «легитимные» и как бы благородные основания для «спасения Украины от нацистов».

Мне звонит моя дочь, ей страшно, и я с трудом могу найти правильные слова. Но она в Москве. И я знаю, сколько в этот момент дочерей, сыновей и взрослых мужчин и женщин прячутся в бомбоубежищах и метро.

Я не хочу войны. Я хочу, чтобы был мир. Я хочу, чтобы мои дети жили в мире и чтобы у них были друзья-украинцы, их сверстники, но в ближайшие десятилетия это невозможно – благодаря руководству моей страны.

Путин между тем встретился с бизнесменами, которым объяснил, что "был вынужден" атаковать Украину.

Леонид Зубарев

«Представителей крупного российского бизнеса вызвали в Кремль»

Наверняка попросили заодно прихватить ключи электронных подписей к счетам.

Леонид Невзлин

Процесс в Гааге, когда там окажется Путин, рискует составить конкуренцию Нюрнбергскому. Он с каждым днем расширяет круг своих подельников. Теперь на очереди бизнес. Раньше были повязаны деньгами, теперь – кровью. Поздравляю! Можно понять дрожащий голос Шохина сегодня на встрече Путина и бизнеса. Перейти из приспешников в подельники военного преступника, наверное, не просто. Шаг сделан, господа. И не надо про часть мировой системы. Мировая система без вас выживет. А вам –свобода предпринимательской деятельности и «понятная и стабильная предсказуемость» от Путина. Наслаждайтесь! Были сислибами-попутчиками, стали пособниками обезумевшего диктатора. Как и чем заканчиваются подобные режимы из истории известно. Живите теперь со всем вот этим. До суда. Земного или Высшего.

Желающих возразить Путину не нашлось не только среди крупных бизнесменов, но и среди некогда "либеральных" чиновников.

Аркадий Дубнов

Милош Земан, президент Чехии и самый известный путинофил в Европе, назвал своего кумира «сумасшедшим», экс-президент Финляндии Эско Ахо вышел из наблюдательного совета «Сбера», бывший канцлер Австрии Кристиан Керн вышел из совета директоров РЖД, а знаменитая миланская «Ла Скала» потребовала от дирижера Валерия Гергиева определить свою позицию и выступить против вторжения в Украину, иначе прекратит с ним своё сотрудничество, сообщают агентства и «телега» Венедиктова.

А я думаю о тех, кто привёл Путина к власти в конце прошлого века, наших замечательных сислибах, Чубайсе, Кудрине, Юмашеве, готовы ли они определить свою позицию сегодня, или выход из «сотрудничества» со своим ставленником смертелен для них?

Мечтаю узнать позицию Совета по внешней и оборонной политике России(СВОП), кому, как не ему, собранию мудрейших из мудрейших, выступить с профессиональной оценкой путинской военной спецоперации по «демилитаризации Украины» и принуждением ее к отказу от «геноцида русских» и разнообразного «нацизма»

Они же там все порядочные и, кажется, вменяемые люди, на их памяти, как и на моей, вторжение в Чехословакию в 1968, в Афганистан в 1979, принуждение Чечни к миру в начале 2000-х, Грузии в 2008 и последствия всего этого

Я давно уже ничему и никому не удивляюсь, но среди означенных выше деятелей ещё, кажется, оставались те, кто сохранял честь, достоинство и способность устыдиться мерзости происходящего в путинской России

Пожалуй, мне предстоит еще долго жевать свою шляпу…

Шоу-бизнес оказался смелее.

Авторы некоторых постов призывают к милосердию по отношению к оппонентам.

Иван Курилла

Одну мысль напишу, для тех сограждан, кто как и я ошеломлен событиями последних суток и чувствует свою ответственность за действия России.

Многие сейчас говорят и думают о жителях России как об агрессорах, о тех, кто избрал такую думу и такого президента, которые агрессией против соседнего государства отражают их реваншизм и тоску по империи. Не только иностранцы, но и многие друзья сейчас думают так о людях вокруг них.

Так вот. Ситуация в России другая. Власть в стране давно захвачена небольшой группой лиц, сумевших использовать государственные рычаги для деинституционализации страны. Государство-левиафан раздавило все очаги независимой жизни; не осталось ни сетей взаимной поддержки, ни центров возможной кристаллизации протеста; возможные лидеры общества убиты, в тюрьме и в эмиграции. Народ не выбирал ни эту думу, ни этого президента, - и даже те, кто голосовал за них не давали им санкции на войну.

Реваншизм, рессентимент, имперская ностальгия, - то, что сегодня кажется признаками всех (или большинства) россиян, на самом деле хорошо описывает психологическое состояние небольшого числа людей, к несчастью, контролирующих власть. Остальные россияне - у них в заложниках.

Сегодня (уже вчера) против войны высказались не только те, кто давно считает нынешний режим губительным для России, но и многие из тех, кто поддерживал его еще позавчера. Завзятые лоялисты пишут об "ошибке" или о намерении "поддержать свою страну" (как всегда, путая отечество с его превосходительством, - но это отдельная тема), несмотря на ее неправоту.

Опросные службы - о роли которых в авторитарных режимах отлично написал избитый сегодня полицией Григорий Юдин, - путаются в ответах, но я не думаю, что сильно ошибусь, сказав, что более половины россиян открыто против этой войны, значительная часть оставшихся - не одобряет ее (но опасается высказывать свое мнение), и лишь небольшая группа запуганных "новичком" членов Совбеза ее поддерживает.

Хорошо бы не терять из виду это соотношение.

Александр Колмановский

Многие спрашивают, почему я не удаляю из ленты и из друзей сторонников войны. Даже сердятся на меня. Отвечаю по пунктам:

1. Чтобы не впадать в иллюзию всеобщего единомыслия. Она, иллюзия, возникает, потому что наши с вами друзья давно отобраны. Но за их чертой очень много людей противоположных «взглядов», об этом опасно забывать.

2. Наши оппоненты – тоже люди. Заблудшие, с искажённым восприятием, но живые люди, не виноватые в своих искажениях. Мы только оттолкнём, ожесточим их своим отторжением, а не вразумим. Им на сегодня непосильно изменить своё защитное восприятие, они с ним срослись за много лет. И если мы не можем пока им помочь, надо хотя бы не навредить.

3. Сейчас особенно важно выяснить, who is who. И так, чтобы все это увидели.

Многие ждали, что президент США 24 февраля объявит о максимально жестких санкциях в отношении России, в том числе отключении страны от системы международных денежных расчетов SWIFT, и были разочарованы, что эта мера не вошла в пакет санкций. Некоторые комментаторы, впрочем, уверены, что на нынешней стадии конфликта Кремль санкциями уже не остановить.

Мария Снеговая

Санкции США по Байдену:

- блокирующие ВТБ и еще 3 банка,

- ограничения для росс бизнеса работы с долларом и евро,

- более 50% росс высокотехнологичного импорта.

Это один из самых сильных сценариев, которые были в Акте. Другое дело, что Путина не сдержит, слишком поздно.

Анастасия Кириленко

Россия бомбит жилые кварталы Киева. Мой коллега там в бомбоубежище. Спрашивает, когда Европа поймет...

А что Европа? Не согласовала даже отключение SWIFT.

Не собирается отправлять войска.

Некоторые европейские политики позволяют себе говорить об опции "разоружения Украины"

Алексей Цветков

Надо сказать, что проблема санкций на SWIFT приобрела в нашем и украинском сознании почти магический ореол - незаслуженно. Вчера в новостях CBS я видел интервью с депутатом Рады, которая почти в слезах умоляла отключить Россию от этого SWIFT, явно полагая, что все русские мгновенно окажутся без денег. Слезы ее я понимаю и сочувствую, но увы, ничего подобного, такой волшебной палочки не существует в природе. Кремль начал планировать эту войну не вчера, у него под половицами лежит на этот случай более 600 миллиардов походной казны, причем значительная часть этих денег - не в долларах.

Я уже отмечал, что санкций, которые резко изменили бы образ мыслей решительного злодея, стоящего во главе достаточно крупного государства, в природе просто нет. Некоторые со мной спорили, но вот, к примеру, серьезный труд, автор которого на моей стороне: Nicholas Mulder, The Economic Weapon. Я уже не говорю о том, что эффект любых экономических санкций обоюдоострый: налагающая их сторона несет как минимум эквивалентный кумулятивный ущерб, хотя в случае международных санкций он шире распределен, и главы демократических государств в этом отношении более уязвимы, чем деспоты. Если бы Байден объявил вчера о закрытии доступа России к SWIFT, в течение ближайшего месяца в Москве вряд ли заметили бы - а у Украины, боюсь, месяца в запасе нет.

Что можно было сделать и чего не сделали - это вовремя оказать достаточную материальную и военную помощь. Слишком надеялись на дипломатию и слишком боялись лишний раз спровоцировать бункерного. С другой стороны - поди пойми, какая помощь достаточна в таком неравном противостоянии. В любом случае можно было сделать больше.

Некоторые, как это ни поразительно, до сих пор возмущаются, что Запад попросту не ввяжется в войну на стороне Украины, обвиняя его на этом основании в трусости. Таким уже бессмысленно напоминать, что граната в лапах у обезьяны - ядерная, она уже пригрозила сорвать чеку, и это заметили - вчера упоминали журналисты на пресс-конференции в Белом Доме.

Вся наша планета сегодня - угнанный самолет, и все мы на ней - заложники.

Главный вопрос, который занимает сейчас не только жителей России - что будет, если Украина падет под натиском российских войск.

Алексей Шабуров

Какие, если подумать трезво, есть варианты развития событий. Мне кажется, базовых варианта три:

1. Россия очень быстро, за несколько дней, полностью подавляет сопротивление Украины и захватывает ее города. Либо на всей территории, либо на ее значительной части устанавливается лояльный России режим, который поддерживают российские военные. Нынешнее руководство Украины арестовано либо бежит. Эта новая Украина не признана мировым сообществом и находится под санкциями, ее частично содержит российская экономика. Далее эта новая Украина, Белоруссия и Россия создают некое политическое надгосударственное образование. Думаю, примерно такой вариант прописан в российских планах.

2. Военные действия затягиваются, наземная операция не дает того быстрого эффекта, который ожидался, ни одна из сторон не достигает своих целей. Жертв и разрушений становится все больше. Через какое-то время стороны вынуждены начать переговоры и прийти к соглашению, которое в полной мере не устраивает никого. К примеру, такое соглашение может предполагать признание Крыма российским и объявление нейтралитета Украины, но с сохранением нынешнего украинского государства, которое, само собой, будет крайне враждебно России. Украина переживает сильнейший политический и экономический кризис, справиться с которым можно только при масштабной помощи Запада. Россия находится под строгими санкциями и продолжает попытки влиять на украинскую политику с целью установить там пророссийскую власть.

3. Военные действия затягиваются, и Запад в какой-то момент решается оказать Украине военную помощь. Далее развилка. Либо это означает начало полномасштабной войны, которая перерастает в мировую. Либо это сразу останавливает конфликт, после чего начинаются долгие мучительные переговоры, исход которых пока сложно прогнозировать. Этот вариант сейчас представляется наименее вероятным.

Илья Яшин

Давайте говорить прямо. Если Путин не получит отпор, то следующей мишенью, скорее всего, окажутся балтийские страны. Потому что всё сказанное про Украину он легко может повторить применительно к Литве, например. И плевать на её членство в НАТО. Аппетит приходит во время еды.

Александр Осовцов

Даля Грибаускайте: "Угроза изоляции или санкционное сдерживание не остановили агрессора ... Военное преступление можно остановить только на поле боя. Поэтому перестаньте сотрясать воздух пустой болтовней и предпринимайте реальные действия".

Путинская Россия угрожает всему миру, а сражается с ней сейчас Украина - один на один. Путин уже шантажирует всех ядерным ударом за попытку помочь Украине. Но если Украина не устоит, то нет шансов, что не будет следующего. И никто не может быть уверен, что это будет не его страна, не его город, не его семья.

Игорь Эйдман

Я писал, что Путин хотя и больной параноик, но "мыла не ест". Инстинкт самосохранения у него работает, за свою шкуру он трусливо трясётся, устраивая клоунаду с нелепо длинными столами, дезинфекционным тунелем, сдачей посетителями кала и т.п., поэтому большой войны не будет. Простите, друзья, ошибся. Массированное вторжение в Украину показало, что, таки да, он ест мыло, то есть совсем в плохом состоянии и вполне способен на самоубийственные безумства. А это значит, что, возможно, мы на пороге Третьей мировой войны.