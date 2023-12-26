Правила разминирования. Константин Дорошенко – о деоккупации

2023-й стал годом морской победы Украины. Государство, не имеющее собственного флота, нейтрализовало по меньшей мере 20 судов Черноморского флота РФ, вопреки угрозам и блокаде Кремля организован коридор для поставок зерна из украинских портов. Как отмечает обозреватель американского издания The Hill Стивен Бланк, "эти победы раскрывают стратегический интеллект Украины в координации военных операций, конечная цель которых – вышвырнуть Россию из Крыма".

Деоккупация Крыма неизбежна, и необходима она не только Украине. Речь об основах мировой безопасности, верховенстве международного права и сохранении национально-культурного разнообразия. Уже сейчас в Украине ведется работа по когнитивной деоккупации. Пока российская власть удерживает полуостров в зоне отрицания прав человека, консервации постсоветской выученной беспомощности и интеллектуального безвременья, в Украине происходят масштабные политические и социальные перемены. Среди молодежи наблюдается всплеск интереса к национальной истории и культуре, где важное место занимает наследие коренных и малых народов.

Когнитивная деоккупация распространится на тех, кто подпал под гипноз абсолютизирующей власть, насилие и страх государственной и культурной традиции

Конструкты российской имперской историографии, главной задачей которой было и остается оправдание захватнической политики, воспроизводятся веками и выглядят все карикатурнее и беспомощнее в информационную эпоху. Практика засекречивания архивов, воровства или уничтожения культурно-исторических документов и ценностей сегодня только усиливает процессы критического переосмысления и деколонизационного интереса народов к своей идентичности.

Постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева, цитируя своего друга-военного, назвала этот процесс "когнитивным разминированием". Формулировка прозвучала на киевском форуме общественной инициативы Müteşem Qırım (Великий Крым). Он стал платформой диалога представителей проживающих в Украине национальных общин. Ответом на очередную волну российского террора, разворачивающуюся в реалиях невозможной ранее информационной прозрачности, стало возрождение субъектности тех, кого имперская политика веками маргинализировала и ассимилировала; осознание ими права на достоинство быть собой и необходимость солидарности.

Преступления российских оккупантов против человечности, фиксируемые и получающие международную публичность практически в режиме реального времени, актуализировали интерес к традиции московской военной агрессии и колониальной политики. Напомнили о провокациях и войнах недавнего времени в Молдове, Ичкерии, Грузии, Сирии. Но и сфокусировали внимание на экспансионизме как основе московской государственности, начиная с захвата Новгородской республики при Иване III. Не принявшие правил холопства государева граждане Новгорода были депортированы с родной земли, вечевой колокол, символ новгородских прав и вольностей, – демонтирован и вывезен в самозваную метрополию.

Российская война против Украины демонстрирует не только преемственность, но и ужесточение этой традиции за счет использования новых военных технологий в комплекте со средневековой жестокостью. Вынужденная переселенка из Мариуполя напомнила на форуме о судьбе своего родного народа, урумов, называемых также греко-татарами. При Екатерине II их депортировали из Крыма, поселив в приазовских степях. Самая известная народная урумская песня посвящена тоске по родному Крыму, которого им теперь не увидеть. Из урумов происходит, например, художник Архип Куинджи, изобразительность которого пропитана южноукраинскими цветами и светом. Сегодня жизнь и уклад урумов снова атакует Россия, уничтожая города и села, мирных жителей, навязывая антимодерную великодержавную идеологию, вынуждая бежать с земли, на которую сама же когда-то депортировала.

Унификация, дискредитация естественных прав и свобод личности и народов, дискриминация и страх – мины, которые продолжает закладывать Россия в умы тех, кого оккупирует. Российская власть держится на иллюзии невозможности перемен, пропаганде обреченности на существование в дискурсе права силы, то есть бесправия. "Вас мало, вы слабы, у вас ничего не получится, диктатура сильней демократии, покоритесь", – навязчива сермяжная правда, транслируемая Москвой. Беспрерывность этого бубнежа, подкрепляемого насилием, шантажом и запугиванием, на определенном этапе возымела действие на умы во всем мире, демонизировала Россию. Но у Украины получилось ей противостоять.

Спикер парламента Финляндии Юсси Халла-Ахо, выступая в Верховной раде Украины на украинском языке, напомнил о московской войне против Финляндии 1939–1940 годов и констатировал: "Ментальность и характер российского государства не изменились. Как тогда, так и сегодня оно не уважает ни международное право, ни свои обязательства. Оно не ценит жизни ни своих, ни чужих. Оно считает, что имеет право вето на выборы своих соседей, право вето даже на их существование. Россия уважает и понимает силу. На российский империализм нужно ответить силой. В начале, в первые дни войны мало кто на Западе верил, что Украина способна противостоять российскому наступлению. Своей героической борьбой украинцы не только заслужили уважение всего цивилизованного мира, но также дали нам смелость действовать".

Процесс когнитивного разминирования начался. И в цифровую эпоху остановить его невозможно. Когнитивная деоккупация распространится не только на порабощенные Москвой народы, но и на тех, кто подпал под гипноз ее абсолютизирующей власть, насилие и страх государственной и культурной традиции.

Константин Дорошенко – украинский критик, публицист, куратор современного искусства

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