Правительство Греции пообещало молодежи 150 евро за вакцинацию

Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что Греция заплатит 150 евро молодым людям в возрасте до 26 лет за получение первой дозы вакцины от COVID-19.

Деньги поступят в виде кредита на цифровой кошелек. Их можно будет потратить на услуги из сферы туризма и развлечений. “Например, на билеты на самолет, паром или поезд, на аренду автомобиля, на кемпинг или отель, а также на поход в кино, в театр, на концерт или в музей”, – объяснил премьер министр.

Программа начнет действовать с 15 июля. Те молодые люди, которые уже сделали прививки, получат “сертификаты на покупки”.

Такими мерами Греция, сильно зависимая от туризма, ищет способы вакцинировать большую часть населения и восстановить экономику. Правительство также изучает юридические варианты, как сделать вакцинацию обязательной для других категорий граждан, например, для персонала домов престарелых.

На сегодняшний день в Греции, население которой составляет 10,7 млн человек, каждый день вакцинируют до 100 тысяч граждан. Полностью привито 34% населения. В России – 11%.