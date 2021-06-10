Туроператоры призвали пустить туристов из РФ на иностранные курорты

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой с просьбой возобновить авиасообщение с иностранными курортами, которые готовы принимать российских туристов без обязательного карантина по приезде (с отрицательными ПЦР-тестами, справками о наличии антител к COVID-19, подтверждением вакцинации или вовсе без таких требований).

Под эти критерии подходят такие страны, как Турция, Кипр, Греция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория и Тунис.

Вице-президент ассоциации Владимир Канторович утверждает, что после прекращения авиасообщения с Турцией совокупный объем обязательств туроператоров перед гражданами, накопленный с 2020 года, увеличился до 44 млрд рублей.

1,3 млн россиян не могут уехать на отдых по причинам, которые не зависят ни от них, ни от индустрии.

"На сегодняшний день выезд с туристическими целями возможен в 21 страну, но только на 11 стран есть относительно массовый спрос, и на них сохраняется ограничение по количеству перевозки. В итоге российским туристам доступны сейчас менее 10% предложений по турам от объемов 2019 года", – говорится в обращении ассоциации.

Туроператоры добавляют, что если чиновники возобновят перевозки за рубеж, это позволит туристам сохранить свои планы на отдых, а отрасли – уменьшить накопившиеся долги и избежать конфликтных ситуаций.

Согласно проведённому АТОР опросу, 72% туристов, которые не смогли выехать на отдых за рубеж из-за введённых ограничений, ждут открытия выбранных ими стран, 26% выбирают другие зарубежные направления, 3% готовы заменить иностранный курорт на российский.

15 апреля Россия ограничила пассажирские авиаперелёты в Турцию и Танзанию. Решение действует до 21 июня с возможным продлением. Российские власти объяснили такие меры ростом числа заражений коронавирусной инфекцией в этих странах.

По данным Ростуризма, сейчас разрешено авиасообщение с 29 государствами. Ещё в ряд стран полёты производятся на нерегулярной основе.