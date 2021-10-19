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Правительство обратится к Путину с просьбой объявить нерабочую неделю в ноябре

Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за реализацию программ здравоохранения и демографии, предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с предложением ввести нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября. Инициатива поддержана премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Эта мера должна помочь облегчить ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции нового типа в России. Регионам со сложной эпидемиологической ситуацией предлагается дать право введения нерабочих дней уже с ближайшей субботы, 23 октября, добавила вице-премьер. Её слова приводит агентство "Интерфакс".

Нерабочие дни должны сократить число контактов между населением и прервать цепочки распространения коронавируса. Аналогичная мера уже вводилась Кремлём весной. Тогда выходными были объявлены дни с 30 марта до 3 апреля, позднее этот срок был продлён до 30 апреля.

Кроме того, правительство планирует перевести непривитых граждан старше 60 лет на месяц на удалённую работу. После открытия предприятий и организаций 7 ноября доступ в них предложено осуществлять только по QR-коду.

Ситуация с пандемией в России худшая за полтора года, свидетельствует официальная статистика. В течение октября максимальные значения заражаемости и смертности от болезни обновились больше чем по 10 раз.

Только за минувшие сутки в стране и аннексированном Крыму умерли 1015 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа. Всего выявлено 8 060 752 случаев, но власти неоднократно признавали, что этот показатель, вероятнее всего, занижен в разы.

Умерли, согласно данным оперативного штаба, с начала панлемии 225 325 человек. Статистика Росстата повышает эту оценку как минимум вдвое. Подсчёты независимых демографов — втрое, приблизительно до 675 тысяч.

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