Правительство РФ запретило вывоз зарубежных медицинских изделий

В России введен временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет об изделиях, которые сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры. В правительстве полагают, что такое решение "позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств".

Запрет не распространяется на физических лиц – они смогут вывозить медицинские изделия для личного использования.