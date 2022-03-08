Правительство РФ запретило вывоз зарубежных медицинских изделий

В России введен временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Речь идет об изделиях, которые сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры. В правительстве полагают, что такое решение "позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств".
Запрет не распространяется на физических лиц – они смогут вывозить медицинские изделия для личного использования.
- 7 марта Россия внесла в список "недружественных стран" 50 государств, которые ранее ввели против России санкции в связи с вторжением на территорию Украины или поддержали их. В список включены страны Евросоюза, Великобритания, Канада, США, Япония, Швейцария, Микронезия и Сан-Марино.
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