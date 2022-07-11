Чехия и Германия подписали договор о преодолении газовой зависимости

Чехия и Германия в понедельник, 11 июня, подписали договор о сотрудничестве в области энергетики, который должен помочь им совместно преодолеть зависимость от российских энергоносителей, сообщает Reuters.

Министр экономики Германии Роберт Хабек и министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела надеются, что так две соседние страны смогут лучше противостоять энергетическому кризису, связанному с сокращением поставок природного газа из России.

В договоре прописаны совместные меры, которые должны предпринять Чехия и Германия, в том числе – шаги по ускорению перехода на низкоуглеродные и полностью безуглеродные виды топлива.