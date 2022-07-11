Чехия и Германия подписали договор о преодолении газовой зависимости

Чехия и Германия в понедельник, 11 июня, подписали договор о сотрудничестве в области энергетики, который должен помочь им совместно преодолеть зависимость от российских энергоносителей, сообщает Reuters.
Министр экономики Германии Роберт Хабек и министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела надеются, что так две соседние страны смогут лучше противостоять энергетическому кризису, связанному с сокращением поставок природного газа из России.
В договоре прописаны совместные меры, которые должны предпринять Чехия и Германия, в том числе – шаги по ускорению перехода на низкоуглеродные и полностью безуглеродные виды топлива.
- После принятия Евросоюзом санкций против России было остановлено введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", хотя его строительство было уже практически завершено. Газопровод "Северный поток-1" продолжал работать, но в июне "Газпром" остановил сначала одну его турбину, а затем и вторую из четырёх, сославшись на сложности с техобслуживанием. В итоге поставки газа из России в Европу сократились до 40% от планового объема.
- 11 июля подача газа по газопроводу "Северный поток-1" была остановлена "Газпромом" на десять дней для планового ремонта, однако европейские политики не уверены, что после этого Россия возобновит поставки.
- Правительство Германии уже призвало граждан готовиться к резкому повышению цен на энергию и к трудной зиме. Многие страны Евросоюза, включая Италию и Францию, также готовятся к полному прекращению поставок природного газа из России и ищут альтернативу.
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